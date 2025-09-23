La enorme diferencia de millones gastados por Betis y Nottingham Forest: casi cuatro veces más

El Real Betis Balompié abrirá la aventura europea de la temporada 25/26 ante el Nottingham Forest de Ange Postecoglu. Un equipo histórico del fútbol inglés y también del fútbol continental que tiene en su haber dos Copas de Europa y una Premier League y que, tras varios años en el desierto, vuelve a competición europea. Y lo ha hecho con una de las mayores apuestas de su historia en cuanto a inversión en el mercado de fichajes, con una cantidad de millones gastados que dejan a los "Tricky Trees" en la sexta posición en esta tabla de gastos en la liga inglesa.

En total, han sido 236 millones de euros repartidos en once fichajes para reforzar una plantilla que, al menos en la competición liguera, no ha podido empezar peor. En estos momentos acumulan cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Omari Hutchinson ha sido el más caro, costando 43,40 millones de euros. A este le han seguido Dan Ndoye (42), Dilane Bakwa (35,5), Kalimuendo (30), McAtee (25,5), Igor Jesús (19), Nicolo Savona (13), Jair Cunha (12), John Victor (8), Cuiabano (6), Douglas Luiz (3 millones por una cesión).

Zinchenko, a la llegada a un partido del Nottingham Forest. / NFFC

Casi cuatro veces más que el Betis

En el caso del conjunto verdiblanco, son 60 millones los que se han invertido en el mercado de fichajes. La cifra coge verdadera relevancia cuando se entiende que esa inversión se ha realizado con un esfuerzo astronómico en un equipo que lleva cinco años consecutivos clasificándose para competencias europeas. Antony fueron 22 millones de euros, Deossa 11,2 millones, Natan 9, Rodrigo Riquelme unos 15 (aunque el próximo verano recibirán la mitad), Valentín Gómez 5,3 y Gonzalo Petit 4,5 millones de euros. En total, casi cuatro veces más gasto en fichajes del próximo rival del conjunto verdiblanco en la UEFA Europa League.

Contra este equipo tendrá que competir el conjunto verdiblanco en el estreno en el viejo continente ante su gente este miércoles. Sin duda, un Betis que parte como uno de los principales candidatos para llevarse el trofeo cuya final se jugará en Estambul en el mes de mayo, pero cuyo favoritismo tendrá que ir demostrando día a día en una competición que se hace muy larga, combinándola con LaLiga y viajando a los rincones más escondidos de Europa.