Qué ocurre con Diego Llorente y por qué no juega con el Betis

Manuel Pellegrini ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido del Betis ante el Nottingham Forest de este miércoles que hay nuevos problemas físicos para la plantilla, con algunas bajas importantes de cara ya no sólo el estreno continental ante los de Ange Postecoglu, sino también ante otros rivales que hay antes del parón de selecciones del próximo mes de octubre. "En cuanto a Bartra y Llorente son lesiones musculares y no van a llegar para estos partidos, hasta el parón no esperamos recuperarlos. También hay que ver con Deossa, con un problema en el tobillo. Héctor tiene un problema puntual por fiebre y estará el siguiente", decía el técnico chileno.

Y es que en un futbolista que ha estado tanto tiempo parado por una lesión muscular en la pierna izquierda, como siempre ha mantenido Pellegrini en otros casos, es normal que en la vuelta al trabajo puedan producirse lesiones en otras zonas musculares que debido a la inactividad, se han visto debilitadas. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Diego Llorente.

El central Diego Llorente se ejercita junto a Ángel Ortiz en un entrenamiento reciente del conjunto verdiblanco. / José Manuel Vidal / Efe

No tiene nada que ver con la otra lesión

Eso es lo que transmiten desde Heliópolis. Esta nueva lesión de Diego Llorente es en la pierna contraria a la que acaba de recuperarse. Según las palabras del Ingeniero, estarán varias semanas en el dique seco y se perderán los partidos ante: Nottingham Forest, Osasuna, Ludogorets y Espanyol. Un tramo importante de la temporada y, sobre todo, el inicio de la competición europea que estará marcado por la ausencia de dos futbolistas capitales, como también es Marc Bartra, que obligará al Ingeniero a volver a tener que reinventarse.

Marc Roca o Sofyan Amrabat son dos opciones con las que podría rotar en competición europea ya que son encuentros en los que se requiere mucha experiencia, mientras que jugadores como Félix Garreta o Moha podrían dar esa reválida en LaLiga. Ambos, de hecho, han entrenado este martes a las órdenes de un Pellegrini que siempre se muestra tranquilo ante estas situaciones y que apela a la plantilla que tiene para sacar adelante los problemas de ausencias.

Bartra, en un entrenamiento de los verdiblancos. / David Arjona / Efe

Bartra, baja por lesión muscular y Deossa, baja por problemas de tobillo

El central catalán sufrió tras disputar pocos minutos ante los de Francisco un problema muscular que le tendrá también alejado de los terrenos de juego unas dos semanas y media, y luego, usará el parón de selecciones para tomar continuidad con el grupo y recuperarse. Está siendo un inicio de temporada algo accidentado para el central, que si de algo puede presumir afortunadamente para sus intereses es de volver siempre a un enorme nivel tras sus lesiones a pesar de los períodos de inactividad.

En el caso de Nelson Deossa, los problemas de tobillo le van a hacer perderse más partidos de los que ya se ha perdido. Habrá que esperar al menos una semana y media para ver si puede llegar a alguno de los últimos partidos que hay antes de la fecha FIFA.