Betis - Nottingham Forest: ¿De La Cartuja a Estambul?

Pellegrini y sus futbolistas, en la sesión de trabajo de este pasado martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Apenas cuatro meses después (28 de mayo) de haber disputado la final de la Conference League, el Betis comienza su andadura en la Europa League. Aquella final perdida en Breslavia fue tomada en las entrañas de Heliópolis no como un punto final, sino como un punto y seguido.

Un aprendizaje dentro del proceso de crecimiento que con Manuel Pellegrini al frente viene teniendo el conjunto verdiblanco en las últimas temporadas, de ahí que una nueva ilusión comience hoy para un equipo bético que quiere quitarse en la Europa League la espinita clavada que le dejó la final perdida ante el Chelsea. Ese pasado curso comenzó en Varsovia y acabó en aquella histórica ciudad de Wroclaw situada en el río Óder, en el oeste de Polonia.

Los jugadores del Betis se ejercitan en un momento de la sesión preparatoria de ayer en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / José Manuel Vidal / Efe

Hoy, el camino para los heliopolitanos comienza en La Cartuja y el tiempo dirá si la pelota lleva al Betis a la final de Estambul del próximo 20 de mayo de 2026, en el Besiktas Park. Paso a paso, pero con ambición y a demostrarlo ya ante el Nottingham Forest.

Las bajas de Bartra y Llorente condicionan un once que sí parece estar más claro en cuanto al ataque

Pellegrini ya ha dejado claro en su discurso que lo importante es clasificarse entre los 24 primeros. Si puede ser entre los 8, para no jugar una eliminatoria de play off, mejor; si no, a esperar rival, como la campaña pasada en la Conference. Y es que el técnico chileno ambiciona lo máximo en la Europa League, pero sin dejar de lado la Liga y ante las ausencias que tiene empezará ya con sus habituales rotaciones.

Ange Postecoglou, técnico del Nottingham Forest, observa a sus jugadores en el entrenamiento de este pasado martes en La Cartuja. / Julio Muñoz / Efe

En la portería, tras jugar Pau López ante la Real Sociedad, todo apunta a que estará Álvaro Valles. En el lateral derecho, sin Bellerín, por un proceso febril, estará Ángel Ortiz; y sin Bartra ni Llorente, ambos con problemas físicos, aparecen varias opciones. Ante el Levante jugaron Natan y Valentín Gómez en el eje, pero esa pareja no funcionó. Ahora, que ambos vuelvan a jugar juntos es una opción, aunque el chileno también podría situar a Amrabat de central o incluso a Marc Roca o Ricardo Rodríguez, aunque se da el caso que tanto el pivote catalán, como Natan, Valentín Gómez y el propio Félix Garreta, también citado en esta ocasión, son zurdos. En el lateral, ya con el suizo recuperado, podría descansar Junior si el santiaguino lo considera oportuno y Altimira apunta a ser titular en un doble pivote con la duda de quién será su acompañante. En la banda derecha jugará Antony, Lo Celso lo hará de enganche y Riquelme estará en el flanco izquierdo. Bakambu será la referencia más ofensiva.

El equipo de Ange Postecoglou viene concediendo muchas ocasiones, pero arriba tiene mucha dinamita

El Betis tendrá delante a un Nottingham Forest que regresa a las competiciones europeas tres décadas después. Y lo hace en un momento complicado, tras el relevo en el banquillo con la salida de Nuno Espírito Santo y la llegada de un Ange Postecoglou que de momento no consigue levantar el vuelo de su nuevo equipo: una derrota (3-0) en su debut ante el Arsenal, eliminación en la Carabao Cup frente al Swansea City (3-2) y un empate (1-1) contra el Burnley. En la Premier, los Tricky Trees suman cinco puntos de quince posibles, lejos de la zona noble de la tabla, pero ahora comienzan la Europa League con la ilusión de empezar a revertir la situación con un triunfo.

Posibles alineaciones. / Dpto. de Infografía

Y es que el Forest cuenta en sus filas con jugadores de mucha calidad (Zinchenko, Douglas Luiz y Omari Hutchinson, entre otros) para ponerle las cosas difíciles a un Betis que estará arropado por su gente. ¿De La Cartuja a Estambul? Que ruede el balón...