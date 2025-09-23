Postecoglou: "Pellegrini es un caballero de los pies a la cabeza"

Ange Postecoglou, técnico del Nottingham Forest, en la sala de prensa del Estadio de La Cartuja.

El entrenador del Nottingham Forest, el grecoaustraliano Ange Postecoglou, tiene claro que este miércoles, en el campo del Betis, les espera "un partido difícil" en el regreso treinta años después de este histórico club inglés a las competiciones europeas y alabó al técnico del conjunto español, el chileno Manuel Pellegrini, "un caballero de pies a cabeza".

Postecoglou, que sustituyó recientemente en el banquillo al portugués Nuno Espírito Santo, destituido, destacó la figura de Manuel Pellegrini, su homólogo en el Betis y rival en el Estadio La Cartuja de Sevilla en el inicio de la primera fase de la Liga Europa, y subrayó que atesora "mucha experiencia" y le tiene "mucho respeto".

"Es un gran técnico, un caballero de pies a cabeza. Tiene su propia firma en el fútbol y grandes jugadores, como Lo Celso. Será un partido difícil, pero tengo muchas ganas de que llegue", aseveró el técnico del Nottingham antes de dirigir un entrenamiento en el coliseo de La Cartuja, escenario del encuentro.

Postecoglou resaltó la importancia que supone para el Nottingham Forest regresar a competiciones europeas treinta años después. "Hay mucha emoción en el ambiente. Para este club es importante volver a Europa", recalcó.

Aun así, el técnico australiano de origen griego recordó que no sólo deben centrarse en la competición continental -su equipo sólo suma cinco puntos en cinco jornadas en la Premier League-, pero rechazó que tengan una presión extra.

"No es algo que sienta como una responsabilidad. Es emocionante ver que un club intenta recuperar su lugar en la historia. Es algo que hay que saber llevar. El pasado va a estar con nosotros", aseveró, al tiempo que instó a sus jugadores a que "evolucionen rápido" porque se van a encontrar a "grandes equipos" tanto en la Liga Europa como en la Premier.