Las cuatro bajas del Betis para viajar a Bulgaria en UEFA Europa League

El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este miércoles la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Razgrad, en Bulgaria, para enfrentarse al Ludogorets en la segunda jornada de la UEFA Europa League. Un partido clave a pesar de la precocidad de la competición ya que en este nuevo formato de liguilla, cada punto y cada visita cuenta. Será además un enfrentamiento en el que las miradas estarán puestas tanto en algunas decisiones dentro de las rotaciones de Manuel Pellegrini como en el rendimiento de algunos de esos jugadores que a día de hoy son de segunda línea, pero que buscarán darle motivos a su entrenador para dudar de cara a los próximos onces. Y es que a la vuelta de la esquina está un partido tan importante como el del RCD Espanyol, a día de hoy, un rival directo por la posición en la tabla clasificatoria.

Ha sido una sesión en la que el inicio lo ha marcado, como de costumbre, la charla del técnico chileno a los suyos para transmitirle la importancia de este viaje y sobre todo, de comenzar a sumar de tres en tres en una competición larga pero al mismo tiempo exigente desde el primer momento.

Cuatro bajas importantes en el Betis

En cuanto a las bajas de cara al partido, están todas confirmadas a falta de que en La Palmera hagan pública la convocatoria tras la rueda de prensa de Manuel Pellegrini y Cédric Bakambu. No han entrenado junto al resto de sus compañeros ni Isco Alarcón, ni Nelson Deossa, ni Marc Bartra y tampoco Diego Llorente. Después de un día ausente, Ricardo Rodríguez ha regresado al trabajo grupal y estará en la convocatoria del Ingeniero, aunque todo apunte a que va a partir desde el inicio Junior Firpo.

En el apartado de los canteranos han trabajado tres al margen de Ángel Ortiz. Uno de ellos, Adrián Martín para completementar esa ausencia de Nelson Deossa en la zona de la mediapunta. Por otro lado, dos centrales más para suplir a los veteranos del equipo: Félix Garreta y Jorgen Oreiro. Salvo sorpresa, todos irán citados al viaje de la expedición, cuyo chárter sale del aeropuerto de Sevilla a las 14:45 horas menos el último citado, que no cumple los requisitos de la UEFA como canterano para poder estar en la Lista B.

Isco, presente en la sesión

El malagueño ha reaparecido delante de las cámaras durante unos minutos en uno de los banquillos del campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Lo ha hecho sin la férula en su tobillo izquierdo, ya que cuando acude a los servicios médicos del conjunto verdiblanco se la quita para el tratamiento.

Todo sigue su camino en el proceso de recuperación y ya está comenzando a apoyar el pie con esa bota especial que tiene puesta, como ya se pudo observar en el césped de La Cartuja el pasado domingo en el enfrentamiento ante Osasuna.