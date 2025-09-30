Alineación probable del Betis ante el Ludogorets: cambios, rotaciones y descanso

Rotaciones y más rotaciones. Manuel Pellegrini ya ha dejado claro que la competición importante es LaLiga y que tienen que conseguir clasificarse en Europa League a la siguiente ronda utilizando futbolistas competitivos pero que no descuiden el rendimiento en competición doméstica. Por eso, en el once del Betis ante el Ludogorets se esperan cambios notorios ante un rival peligroso en su casa pero que al mismo tiempo es bastante inferior en cuanto a calidad a cualquiera de los onces que podría sacar el Ingeniero.

Primero está el apartado de los lesionados. Isco, Deossa, Marc Bartra y Llorente no estarán al 100% en el partido, mientras que Pablo Fornals es seria duda. El de Castellón de la Plana se retiró ante Osasuna con molestias en el tobillo y, aunque no tiene lesión, podría descansar ante los búlgaros. Luego, en el once hay otras posiciones que parece evidente que van a sufrir cambios y otras en las que hay algunas dudas.

Lo Celso saluda a los béticos a la salida de la capilla del Museo. / Antonio Pizarro

¿Vuelve Lo Celso?

El argentino no jugó ni un minuto ante los navarros sabiendo Pellegrini que tenía una serie de molestias y que eso podría llevarle a una lesión. En este caso todo apunta a que sí que estará sobre el terreno de juego. Más dudas hay con la portería, ya que lo normal sería que jugase Álvaro Valles, pero la realidad es que salvo filtración, no se sabrá hasta el momento por quién opta el chileno y todo queda en especulaciones. En la defensa todo parece claro y la única duda de la medular es si le dará continuidad a Amrabat (ya que a Roca parece que sí) o si optará por Sergi Altimira, que fue suplente en liga.

Antony apunta a que sumará todos los minutos que sea posible mientras que Rodrigo Riquelme puede tener una nueva oportunidad para intentar recuperar la titularidad, arrebatada por Abde. Arriba, el hombre UEFA volverá a ser titular buscando dar continuidad a su buena racha goleadora.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Ludogorets es el siguiente: Pau López; Ángel Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo; Altimira, Marc Roca; Lo Celso, Antony, Rodrigo Riquelme y Bakambu.