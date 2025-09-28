Pellegrini: "Estos seis años se han pasado volando"

Con su renovación en el aire y el técnico reclamando una reunión con los dirigentes del club, Manuel Pellegrini se encontró sobre el césped de La Cartuja antes del inicio del partido, cuando fue reconocido por Ángel Haro con un cuadro homenaje por sus 264 partidos al frente del Betis, superando a Lorenzo Serra Ferrer como el entrenador con más encuentros en la historia del club. “Es una gran emoción haber estado tantos partidos en un club en el que se vive con tanta pasión. Han sido seis años que se me han pasado volando”, aseguró. Y añadió después: “Dirigir 264 partidos al Betis no es fácil. Estoy muy orgulloso de haberlo logrado y por el cariño que recibo de la afición. Tengo una relación normal con el presidente y por eso ese abrazo que nos hemos dado, lo otro es una situación que se manejará en el momento oportuno pero seguiré con la misma dedicación y entrega como si tuviera contrato por cinco años más".

Tras los plausos de los aficionados béticos se centro, como siempre en dirigir a su equipo en un choque del que acabó satisfecho tras un partido “sólido en defensa y en ataque”. “Nos mostramos seguros de no cometer errores, controlando el choque con la posesión y recuperando muy arriba para atacar. Mantuvimos la portería a cero, marcamos dos goles y nos encaramaos en la zona alta. Estoy contento, después del esfuerzo que supone jugar entre semana también”, indicó el técnico.

El conjunto verdiblanco se encarama ya a la zona europea, con “12 puntos, a uno del Elche en la zona Champions, un equipo que sigue invicto y nos criticaron cuando empatamos allí. El equipo se mostró muy sólido y comprometido en ir en las dos competiciones de la mano. Por eso hicimos cambios y los haremos el jueves, porque después tenemos otro encuentro contra el Espanyol tras un viaje largo tras el que sólo podremos descansar antes de volver a viajar”.

Cuestionado por Fornals apuntó que su cambio no se debió por lesión, sino que "se retiró por cansancio". "Tratamos de dosificarlo, porque está siendo de los que más juega y Lo Celso no estaba al 100% tras el encuentro del miércoles. Dispusimos un medio del campo que funcionó muy bien también con Marc Roca. Ahora toca jugar jueves y domingo y espacio para jugar hay para todos", explicó el chileno, que ahondó en esa semana con dos citas y "sin opciones de recuperar antes del parón a algún lesionado". "Seguiremos con Natan y Valentín. No contemplo a Amrabat como central ahora. Tenemos a los dos, más Ricardo Rodríguez. Hay que sortear los dos encuentros que nos vienen. En la semana veremos con qué equipo jugamos el jueves y el domingo ante un rival directo, aunque antes hay que pensar en sumar los tres puntos en la Europa League", señaló.

Nombres propios

"Hicimos un primer tiempo completo. Sobre todo en cuanto a nuestra seguridad. Marcamos dos goles desde la intensidad de ir a recuperar el balón. Con el 2-0 supimos controlar y mantener la posesión. Hicimos un encuentro bastante completo como equipo. No comparto que haya sido partidos poco exigentes. No nos han hecho daño porque recuperábamos el balón muy arriba. Somos de los equipos que más llegamos a la portería contraria y aún hay que mejorar en el aspecto de la conversión. Ojala el equipo pueda mantenerse equilibrado en las dos competiciones", dijo Pellegrini, cuestionado por tres nombres propios.

"He hablado mucho con Cucho, que viene mejorando su juego, porque no todo es marcar, sino generar y trabajar. Seguirá creciendo", dijo el técnico, que "Amrabat es un futbolista muy completo y estamos muy contentos con su rendimiento". Por último, sobre Valentín Gómez indicó: "Estaba recibiendo alguna crítica por algún fallo, pero es normal porque necesita adaptarse a una liga distinta. A medida que siga jugando seguirá mejorando, porque es muy joven.