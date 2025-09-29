Cucho Hernández: "Ver marcar a Bakambu me exige más"

Uno de los protagonistas del partido fue Cucho Hernández, “muy contento por marcar, sobre todo si es para ganar”. “Además de eso, estoy orgulloso por el esfuerzo del equipo, porque no es fácil ganar y sumar en casa es importante”, dijo el colombiano, protagonista también en el tanto de Abde: “Intento darle de tacón para marcar, pero la rozo y se la dejo a Abde. Ver a Bakambu marcar me exige para seguir trabajando el doble. Estamos bien los dos. Y mientras más compañeros estemos bien el Betis irá a mejor”, afirmó el delantero verdiblanco.

El punta, sólo puso un pero. "No hay que cambiar tanto del primer tiempo al segundo, sino seguir yendo a por la portería contraria", dijo el protagonista, que añadió que ahora toca "descansar, porque viaje largo y con el objetivo de lograr la victoria; la mente está puesta ya en la Europa League".

Por su parte, Valentín Gómez destacó el hecho de "dejar la portería a cero". "Es importante mantener la portería a cero, porque veníamos concediendo goles por distracciones y jugadas aisladas", indicó el argentino, que espera que sus compañeros lesionados vuelvan pronto: "Natan y yo tratamos de hacerlo de la mejor manera. No está bien que juguemos por lesiones de compañeros, a los que deseo pronta recuperación porque aprendo mucho de ellos", explicó el defensa, que tiene claro el objetivo: "Estar arriba en la liga es uno de los objetivos planteados por el club. Ser protagonistas y luchar en la zona alta", afirmó.

Por último, Ricardo Rodríguez destacó el "buen primer tiempo". "Sabíamos que era importante ganar y mantuvimos la portería a cero, así que desde ya hay que pensar en las próximas citas. Todos trabajamos muy bien. Haciendo las cosas así, sólo puede salir bien. Hay que seguir en esta línea e intentar hacer algún gol más para estar más tranquilos". "Hay que hacer buenos partidos contra el Ludogorets y el Espanyol", finalizó.