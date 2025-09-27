Pellegrini, entrenador récord y mito del Betis

Contra el Osasuna Manuel Pellegrini agrandará aún más su leyenda como entrenador del Betis superando a Lorenzo Serra Ferrer como técnico con más partidos en el banquillo verdiblanco. Ante el Nottingham Forest igualó los 263 de Lorenzo Serra Ferrer y este domingo lo superará todavía con margen para elevar su marca: “El dato me produce mucho orgullo por superar el número de partidos de una leyenda como Serra Ferrer. Eso refleja el trabajo”, indicó el chileno.

Ese número se distribuye en 122 victorias (46,2% del total), 71 empates y 69 derrotas, con 417 goles a favor y 326, en contra en las más de cinco temporadas que lleva al frente, ya que este curso 2025-26 es el sexto ejercicio consecutivo en el que dirige al Betis.

Llegó en la campaña 2020-21, en la que disputó 43 partidos logrando la primera de las cinco clasificaciones europeas consecutivas que acumula. En la 2021-22 dirigió 56 encuentros y en las dos siguientes, 49. La pasada campaña, cuando alcanzó la final de la Conference League, sumó 59 choques más y esta campaña ya acumula siete.

El podio de entrenadores que más partidos ha dirigido al Betis lo completa Pepe Mel (202) en varias etapas, Tras él se sitúan Ferenc Szusza (198) y Antonio Barrios (176).