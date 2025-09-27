Pellegrini: "Mi compromiso con el Betis seguirá inalterable siga o no"

No hay forma de pararlo y parece difícil que Manuel Pellegrini pase por una rueda de prensa sin que hable de su futuro mientras en la entidad lo mantienen en el . Quiere seguir y espera un movimiento de los directivos que no se ha producido. Mientras, frente al Osasuna se convertirá en el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia al equipo superando a Lorenzo Serra Ferrer, por lo que pase lo que pase siente un gran "orgullo" por su etapa en Heliópolis.

Récord y renovación: “El dato me produce mucho orgullo por superar el número de partidos de una leyenda como Serra Ferrer. Eso refleja el trabajo. Me alegro mucho por la gente del Betis, he sentido un apoyo permanente semana tras semana. Mi compromiso con el club no va a tener ninguna alteración si el futuro puede seguir o no puede seguir, son cosas con otras aristas. Mi compromiso y el eterno cariño de la gente sólo me produce orgullo”.

Centrales: “También puede jugar Ricardo Rodríguez atrás, aunque también es zurdo. Amrabat está rindiendo muy bien en su posición. No hay que echar culpa a que los centrales sean zurdos. Creo que el rendimiento de Valentín Gómez y de Natan está siendo bueno y mejorarán a medida que jueguen más minutos juntos”.

Convocatoria: “Los lesionados (Bartra, Llorente y Deossa, además de Isco) no llegarán antes del parón seguramente. Espero que Bartra, Llorente y Deossa puedan regresar para entonces. Bellerín sí se incorpora ya a la lista de citados”.

Natan: “Las amarillas siempre son motivo de preocupación. Tres amarillas en seis partidos son muchas, así que trataremos de que trate de recibir menos, pero son circunstancias del campeonato”.

Osasuna: "Es un rival muy duro, como lo son todos los de la liga. Ha tenido un arranque irregular con un nuevo técnico, pero tiene buenos jugadores y sabemosnde su fútbol directo".

Fornals: “Me alegro mucho por Pablo, porque se lo merece, trabaja mucho y se centra en lo que es. Tiene una gran capacidad fisica y técnica. Los buenos jugadores pueden actuar en muchas posiciones como él está demostrando. Si recibe el premio del mejor del mes, lo habrá merecido ampliamente. ¿Selección? Hay muchísimos jugadores y un seleccionador que tiene que evaluarlos. Su rendimiento está siendo muy alto y eso es bueno para él y para el Betis, porque los rendimientos individuales son los que desequilibran los partidos y hacen que el rendimiento colectivo sea mejor".

Marc Roca: "Lo hemos ido llevando con criterio después de mucho tiempo lesionado. Él se siente bien entrenándose y ya está para más minutos. Ya veremos si para 90".