Los goles encajados, la "inquietud" de Pellegrini

Seis partidos de liga y siete tantos recibidos ya por el Betis. Más de uno por encuentro de media. Urge reducir esa cifra, que se eleva sumando el choque de la Europa League en el que el Nottingham Forest hizo dos dianas más... Otro dato es que en siete choques sólo ha mantenido una vez su portería a cero, por lo que hay un patrón negativo a tener cuenta.

En la era de Manuel Pellegrini al frente del conjunto verdiblanco apuntar a Champions tenía una condición indispensable para el entrenador, reducir el número de dianas recibidos: “Ningún equipo va a la Champions encajando más de 40 goles en la temporada", sentenció el técnico hace ya tiempo, por lo que el chileno empieza a inquietarse por un problema que debe atajar ya..., pese a los condicionantes en contra.

“Me inquieta esta recibiendo casi dos goles por partido. También me deja satisfecho que el equipo sea capaz de darle vuelta y ganar o empatar al menos”, dijo el preparador heliopolitana tras la cita europea del pasado jueves, que sabe bien dónde se sitúan los problemas: adaptación, lesiones y el sistema colectivo.

Contra el conjunto inglés, por ejemplo, Pellegrini dispuso una línea en la retaguardia con tres jugadores que son nuevos este curso. Ángel Ortiz, que debutó la pasada temporada, sí cuenta este año como futbolista del primer equipo (aunque con ficha del filial) y Valentín Gómez y Junior llegaron este verano. Para colmo, el central argentino, zurdo como Natan, ha tenido que actuar siempre con el brasileño, a quien le cuesta jugar en el perfil diestro, por lo que son piezas que han de ajustarse todavía en lo que Diego Llorente y Marc Bartra se recuperan.

Y ahí está el contratiempo más serio. Los dos centrales titulares andan tocados y apenas han tenido protagonismo, especialmente el madrileño. Recuperado ya de la grave lesión que sufrió la temporada anterior apenas acumula 45 minutos en lo que va de ejercicio. Jugó la primer parte contra la Real Sociedad, pero nuevos problemas musculares, ahora en la otra pierna, lo han apartado de nuevo de las convocatorias. En principio hasta después del parón, como el catalán, que entró en el segundo tiempo frente al cuadro donostiarra, pero sufrió otra lesión muscular que lo dejará fuera igualmente hasta después del próximo parón, de forma que para las tres próximas citas (Osasuna, Ludogorets y Espanyol) Pellegrini tendrá que seguir juntando a sus dos centrales zurdos. Para colmo, para el banquillo la opción de la que tiró del filial contra el Forest fue de otro zurdo como Félix Garreta. “Tenemos jugando a dos centrales zurdos que no se acomodan seguramente, los dos centrales derechos lesionados, así que en la medida que va pasando el tiempo Valentín Gómez se irá adaptando más al funcionamiento defensivo”, dijo el chileno.

Otra situación que no pasa desapercibida es el problema en el lateral izquierdo, que lleva ya variso mercados de fichajes sin solucionarse. Si la pareja Miranda-Abner fue reemplazada por Perraud-Ricardo Rodríguez, ahora con el suizo alterna un Junior señalado en los últimos encuentros. Por ese lado llegó el mayor peligro del Nottingham Forest el miércoles y el canterano ya falló estrepitosamente en el gol de la Real. Tampoco contra el Levante tuvo su mejor actuación, aunque el técnico no quiso poner el foco en él: “La defensa del equipo son los once futbolistas y cuando lo hacemos bien, en segundo tiempo, un equipo tan ofensivo como el Nottingham no nos tiró a portería. Entonces creo que son momentos puntuales, más de desconcentración que de calidad o de funcionamiento", explicó Pellegrini, aunque lo de los goles encajados es una situación que confirmó que le “inquieta”, por lo que urge corregirlo antes de que el problema vaya a más.