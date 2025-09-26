Con Europa en liza, rotaciones ya obligadas en el Betis

Con el inicio de la competición continental el Betis empieza a jugar cada tres o cuatro días y Manuel Pellegrini, que por distintas circunstancias no ha podido rotar antes como en él es habitual, tiene que empezar a mover fichas para repartir minutos y esfuerzos.

Es por ello que habrá cambios contra Osasuna este domingo, algunos obligados, aunque en otras posiciones no podrá hacer variaciones por la falta de efectivos por las lesiones. Es por ello que ante el cuadro navarro mantendrá la apuesta por la pareja de centrales Natan-Valentín Gómez, aunque habrá variaciones en los costados con la vuelta de Bellerín, superado su proceso febril, y Ricardo Rodríguez, ya recuperado de la lesión que se produjo con su selección y con Junior sin rendir al máximo nivel en las últimas citas. Otro cambio seguro será la vuelta a la titularidad de Cucho Hernández por Bakambu.

En el medio y la línea de mediapuntas es donde el técnico helipolitano tiene más y mejor donde elegir, aunque también con ausencias. Amrabat se está convirtiendo en un fijo y con Fornals el Betis tiene un punto más en la creación de juego para regresar a su lado como ante la Real Sociedad. Cabía pensar en la posibilidad de que jugara Marc Roca, otro necesitado de minutos para ir cogiendo ritmo, pero sin centrales de recambio es posible que se guarde la carta del catalán por si necesita echar mano de él. Antony, casi de pretemporada particular, repetirá mientras que Abde y Riquelme se disputarán la banda izquierda. Posiblemente el que no salga de inicio contra el Osasuna lo hará en Bulgaria el jueves frente al Ludogorets, en el segundo partido de los tres que disputará el equipo en ocho días (contra el espanyol el 5 de octubre) antes del parón del mes que viene.