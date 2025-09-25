Bakambu, el máximo goleador en Europa del Betis y Pellegrini iguala a Serra Ferrer

Los buenos años del Betis de Manuel Pellegrini, que arrancó su quinta campaña consecutiva jugando en Europa con el conjunto verdiblanco, tiene su eco en las estadísticas. Y es que la gran campaña firmada el pasado curso, cuando se alcanzó la final de la Conference League tuvo un nombre propio cara al gol, Bakambu, que repitió ante el Nottingham Forest anotando su noveno tanto en competición europea con el cuadro bético.

El delantero congoleño, que sumaba ocho tantos en Conference League, superó con esa nueva diana a un histórico como Alfonso Pérez Muñoz como máximo goleador bético en Europa (8), aunque tras el madrileño se sitúan otros tres jugadores contemporáneos como son Lo Celso (6), Abde (6) y Antony (5), que marcó también ante el conjunto inglés y apenas ha disputado 10 partidos de europeos de verdiblanco.

La marca de Bakambu no fue la única destacada que dejó el estreno en la Europa League del Betis esta campaña, que sube un escalón de nivel respecto a la pasada temporada.Y es que Manuel Pellegrini igualó a Lorenzo Serra Ferrer como entrenador con más partidos dirigidos al Betis. Son ya 263 encuentros del chileno al frente del conjunto heliopolitano, con 123 victorias y 1,58 goles por partido y 1,65 puntos por duelo. Además, a ello hay que sumar la conquista de una Copa del Rey y cinco clasificaciones consecutivas para disputar competición europea.