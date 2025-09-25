Pellegrini: "Lo mejor es que se aclare cuanto antes si sigo o no"

Manuel Pellegrini destacó la actitud del equipo en la segunda mitad ante el Nottingham Forest, esa reacción que le permitió rescatar un punto en su estreno en la Europa League tras una primer tiempo "con dos mitades diferenciadas, una antes del gol y otra después". Con todo, para el técnico el empate fue justo y cuestionado de nuevo por su situación, con su renovación en el aire, fue más claro que nunca: "Lo mejor es que se aclare cuanto antes si sigo o no, tanto para el club como para mí".

"Fue un buen punto, porque tuvimos un partido bastante extraño. Hasta hacer el gol lo hicimos bien y nos echamos atrás después dándole la iniciativa al rival. En el segundo tiempo nos faltó creatividad, pero recuperamos el control ante un buen rival y logramos empatar. Dentro del primer tiempo hubo dos partes, una bastante buena hasta que marcamos, aunque después nos metimos atrás", explicó el preparador chileno, quien destacó "un segundo tiempo completo, con más gresividad para recuperar el balón y empatar ante el rival más difícil de esta fase liga", por lo que Pellegrini se mostró "conforme con la reacción en el segundo tiempo".

¿Qué les dijo a los jugadores en el descanso? "Perdíamos por un gol y habíamos tenido suerte. El sector izquierdo no estaba funcionando en el primer tiempo y por eso hice los tres cambios. El equipo se rearmó y recuperamos la agresividad y el Nottinghan no llegó en el segundo tiempo a nuestra portería", apuntó el Ingeniero, feliz por la reacción: "El plantel está siempre muy concentrado en lo que tiene que hacer. Los partidos empiezan con once futbolistas, pero los cambios son importantes para mejorar lo que se esté haciendo y reaccionar. Todos entraron muy bien y eso me da confianza. Ahora hay que recuperar los puntos perdidos en Bulgaria", recordó.

La renovación, en el aire

Cuestionado por la renovación y las declaraciones de los dirigentes béticos, que posponen las conversaciones, Pellegrini fue claro: "Llevo ya seis años aquí, así que estoy preparado para lo que venga. Lo mejor es que se aclare cuanto antes si sigo o no. Mientras antes mejor. No puedo no estar feliz en un club como el Betis y una ciudad como Sevilla, pero creo que es importante para todos saber qué futuro tendrá el club y yo mismo", indicó el protagonista, que añadió sobre esas conversaciones a la que les emplaza los directivos para más adelante: "No sé cuándo será pronto. No quiero que la renovación sea lo principal en lo que pensar ahora, pero para las dos partes es bueno conocer su futuro. No depende de esperar a ver cómo va la temporada. Hay que tener una conversación para saber cuál es el mejor caminio para el club y para mí".

E insistió Pellegrini en esta cuestión: "Si por algo no temo es por mi futuro. Tengo una carrera larga que quiero continuar, ojalá en el Betis, pero si no será en cualquier otro lugar. Pero no quiero que esto sea una distracción en la temporada. El menor problema es el económico. Quiero hablar para saber si ellos están convencidos conmigo. Si no, estaré feliz por estos seis años. No es lo económico lo que nos ha separado de renovar antes", aseguró.

Defensa y nombres propios

Sobre Antony Pellegrini indicó: "El gol le va a venir bien. Ha jugado pocos partidos en cinco meses y la pretemporada la ha hecho por su cuenta. No podemos pedirle a Antony que esté a su máximo nivel cuando hace cuatro meses que no jugaba al fútbol. Se entrenó por su cuenta y no es lo mismo. A medida que vaya sumando minutos irá mejorando sus actuaciones. Es normal en los jugadores con parones largos como Abde, Marc Roca, Abde...". Además, destacó el partido de Ángel Ortiz, que "no es ninguna sorpresa" y puso como ejemplo su buena actuacuión contra el Athletic.

Sí se mostró preocupado por la facilidad conla que encaja goles el equipo: "Me inquieta recibir casi dos goles por partido, aunque me deja satisfecho la reaccón de equipo siempre. Había dos centrales zurdos que no se acomodan bien. Con el paso del tiempo se irán acomodando, como toda la defensa, aunque se defiende con 11 jugadores y todo se ajustó mejor en el segundo tiempo".