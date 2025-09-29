El abonado del Betis que juega en su próximo rival europeo: "Es un partido especial"

El siguiente partido del Real Betis Balompié en competición europea va a volver a dejar una de esas historias que siempre gusta contar y que rara vez aparecen. Este jueves los verdiblancos estarán en Bulgaria para medirse al Ludogorets Razgrad, en su plantilla hay un futbolista que guarda una historia muy particular. Su lateral diestro Francisco Javier Hidalgo Gómez, sevillano de nacimiento y bético de corazón, que este jueves vivirá una noche histórica en el Huvepharma Arena enfrentándose al equipo de su corazón por primera vez en competición europea tras haberlo hecho un par de ocasiones en LaLiga con la camiseta del Levante.

Socio 9.000 de la entidad europea, ha manifestado en una entrevista con los compañeros de ESTADIO Deportivo que no tiene un número aún más bajo porque cuando estaba en los escalafones inferiores, no tenía carnet. Soy socio número 9.000 del Betis y he ido al Benito Villamarín desde que tengo uso de razón. No soy un número más bajo porque cuando estuve en la cantera, en benjamines y alevines, no fui abonado. Es un partido superespecial para mí", explicaba emocionado.

Su familia, entre él y el Betis

Curiosas son sus declaraciones en las que claramente admite que su familia tiene el corazón dividido en este enfrentamiento, aunque como un buen profesional, no deja espacio para la duda: "En mi familia se quedan callados".

Además, también contaba cómo se vivió el momento en el que les tocó el Betis en el sorteo: "Cuando nos clasificamos y había una mínima posibilidad de que ocurriese yo le decía a mi familia y amigos que tenía el presentimiento de que nos iba a tocar jugar contra el Betis. El sorteo fue una alegría inmensa y todo el mundo me llamó. Es muy especial, porque el Betis es mi equipo de siempre y vendrán diez familiares a verme".

Manu Fajardo atiende a los medios de comunicación tras la presentación de Amrabat. / Juan Carlos Vázquez

Coincidió con Fajardo en el Levante

Son Hidalgo debutó en Primera División allá por octubre de 2020 ante el Sevilla, y por aquel entonces, el hoy director deportivo verdiblanco ejercía como jefe de scouting en la entidad granota, por lo que se conocen desde hace tiempo. Cuando era cuestionado por el propio Fajardo, esto respondía el jugador del Ludogorets: "Manu es muy buen amigo mío, me firmó en su momento para el Levante y me dio la oportunidad de jugar en Primera. Él fue el que me dijo que los aficionados verdiblancos no podían viajar por el castigo de la UEFA y es una pena porque llenarían la grada visitante". "Ha habido mucho cachondeo cuando he hablado con él, que lo hago mucho. De hecho, me pidió en broma que me metiera en un gol en propia y yo le dije que se dejara de tonterías... que, aunque soy bético, ahora me debo al Ludogorets. Una vez que termine el partido, que lo ganen absolutamente todo", añadía

En cuanto al partido, intentarán dar una alegría a los suyos a pesar del favoritismo del Betis: "Lo afrontamos con muchas ganas. No hemos empezado bien en nuestra liga, acostumbrado a ir líderes, pero la victoria contra el Malmö no ha dado moral. Lógicamente, el Betis es favorito, tiene grandes jugadores, no me puedo decantar por ninguno, pero lo daremos todo y trataremos de defender bien, muy juntos, y aprovechar las salidas a la contra. Intentaremos que se sientan incómodos y marcar primero para que se pongan nerviosos. Tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que pida el partido. Al Athletic ya se lo pusimos difícil", comentaba.