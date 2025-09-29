Radar Betis jornada siete: Así le ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el séptimo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses.

La realidad es que no ha sido el mejor fin de semana para destacar el papel de aquellos futbolistas cedidos por el combinado de La Palmera que tienen proyección para el primer equipo habiendo contado ya el Ingeniero con ellos en alguna ocasión si son del filial o si son de la primera plantilla.

Gonzalo Petit durante un encuentro este curso con el Mirandés / Europa Press

Gonzalo Petit, de lo poco destacable

La situación de Gonzalo Petit ha sido algo extraña en el último mes. Venía haciendo buenas actuaciones, tanto cuando salía como titular y también cuando le tocaba hacerlo desde el banquillo. Con goles, asistencias y siguiéndole el ritmo a Carlos Fernández. Pero nada de ello le servía para recuperar el puesto desde el inicio y después de cuatro jornadas consecutivas, sí lo hizo en el choque del pasado fin de semana jugando el partido completo. Al margen de los minutos que siguen curtiéndolo, poco más se puede destacar de su partido más allá de que lo intentó con cuatro disparos que no tuvieron fortuna. Además, su equipo sumó una nueva derrota en una temporada en la que les está costando mucho arrancar.

Quien sí que recibe la confianza de la titularidad es Sergio Arribas, que disputó 53 minutos en el partido ante el Granada en el que el Huesca salió derrotado. Ganó tres duelos y completó 20 de 26 pases en un partido en el que las cifras destacaron más que su rendimiento a nivel defensivo nuevamente. Está siendo un inicio de campaña algo irregular para el de Burgos, con buenas actuaciones en algunos partidos y otros en los que sí que tiene errores que son parte del crecimiento.

Guilherme Fernandes celebra el penalti detenido ante el Almería / RV

Dura derrota del Valladolid de Guilherme

Dura derrota para el Pucela en casa ante la Cultural y Deportiva Leonesa en un choque siempre atractivo por ser un bonito derbi. La derrota fue por la mínima y el meta luso no pudo evitarla a pesar de que hizo tres paradas y se mostró de nuevo seguro bajo palos a pesar del gol encajado.

Quienes sí han perdido el protagonismo por completo son Ismael Barea e Iker Losada. El primero de ellos preocupa más, porque sí que era titular indiscutible al inicio de la competición pero luego ha ido perdiendo fuerza y presencia en las alineaciones iniciales con el Mirandés. El segundo no ha contado prácticamente nada para el Levante desde su fichaje y lo poco que ha jugado han sido minutos residuales de los partidos del combinado granota. Además, los aficionados del Rayo Vallecano siguen sin ver a Nobel Mendy sobre el césped.

Los partidos de los jugadores cedidos el próximo fin de semana son los siguientes: