La afición del Betis, muy contenta con su equipo tras la victoria ante Osasuna

El Betis ha conseguido sumar tres puntos importantísimos ante Osasuna en un partido en el que realizó una primera parte soberbia y luego supo mantener el marcador, teniendo varias oportunidades incluso para aumentarlo. Fornals, claro MVP del encuentro y la afición, a la salida del estadio, ha sabido reconocerlo.