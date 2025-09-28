La afición del Betis encantada con Fornals tras la victoria: "Es el que más siente los colores"
El de Castellón de la Plana ha sido el MVP del Betis ante Osasuna
Los aficionados salen muy contentos con el juego del equipo, sobre todo en la primera parte
El Betis ha conseguido sumar tres puntos importantísimos ante Osasuna en un partido en el que realizó una primera parte soberbia y luego supo mantener el marcador, teniendo varias oportunidades incluso para aumentarlo. Fornals, claro MVP del encuentro y la afición, a la salida del estadio, ha sabido reconocerlo.