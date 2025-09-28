Sigue en directo los toros en Sevilla este domingo: Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta cierran San Miguel

Sevilla se engalana este domingo. La Real Maestranza acoge uno de los festejos más señalados: el reencuentro de Morante de la Puebla y Roca Rey, quienes acompañarán en su alternativa a Javier Zulueta, joven torero sevillano que llega con la etiqueta de promesa y la ilusión de presentarse en el coso que lo vio crecer.

No es casual la enorme expectación: Morante y Roca Rey vuelven a coincidir en Sevilla tras un año marcado por las cogidas y una temporada brillante del diestro de La Puebla. Con las entradas agotadas desde hace semanas, la cita se convierte en un acontecimiento único donde Zulueta tendrá la oportunidad de debutar como matador arropado por dos grandes figuras, ante una afición exigente y en un escenario que puede cambiar el rumbo de su carrera.