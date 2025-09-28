Javier Zulueta presenta al Señor de la Sentencia el traje de su alternativa

Javier Zulueta ya cuenta las horas antes de tomar la alternativa en la plaza de la Maestranza en un cartel de máxima expectación: Morante de la Puebla le cederá este domingo un toro de Núñez del Cuvillo en presencia de Roca Rey a plaza llena dándole entrada al escalafón de los matadores de toros.

El toricantano ha cumplido algunos ritos personales antes de dar este paso trascendental en su carrera. El más hermoso de todos, seguramente, ha sido la presentación de las prendas que vestirá en la tarde de su doctorado a las plantas del Señor de la Sentencia que ocupa el camarín de la Basílicia mientras duren las labores de restauración de la Virgen de la Esperanza a cargo de Pedro Manzano.

Fernando Aguado ha escogido las clásicas azucenas como motivo principal del bordado del traje de Javier Zulueta. / M.G.

El vestido escogido por Zulueta está diseñado por el imaginero Fernando Aguado y ha sido bordado y cortado en la sastrería de Justo Algaba. Aguado se ha decantado por las jarras de azucenas -símbolo del cabildo catedralicio y emblema mariano de pureza- como motivo principal de una prenda que escoge el color merino, el mismo de las túnicas de la cofradía de la Macarena. Además del vestido se ha presentado el capote de paseo, bordado sobre terciopelo granate con motivos muy parecidos a los que lucen las imágenes sacras.

El inminente matador ha sido recibido por el hermano mayor de la corporación de la Madrugada sevillana, José Antonio Fernández Cabrero, y ha estado acompañado de su tío, el empresario y ganadro Gabriel Rojas, estrechamente vinculado a la hermandad, además de su tía -mujer de Gabriel- Macarena Zulueta y su primo Pablo Rojas Zulueta.