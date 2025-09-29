Cucho Hernández echa el guante al Joaquín de 2019 en el Betis con el dato que igualó ante Osasuna

Parece que Cucho Hernández le ha cogido el gusto a hacerle goles a CA Osasuna. El pasado curso ya anotó contra el que fuese equipo de Vicente Moreno en el Benito Villamarín para darle la victoria al Betis, mientras que en el choque de este pasado domingo en el Estadio de La Cartuja se salió nuevamente con un enorme rendimiento, tanto en el juego combinativo del equipo, como con la asistencia que le dio a Ez Abde de tacón en el primer tanto del partido, como en la jugada del segundo de los goles del encuentro con una maniobra de altísimo nivel.

En el caso de la asistencia apareció un enorme contenido de fortuna, ya que realmente la primera intención con la inercia de la jugada fue un remate, pero como el pase de Fornals se le quedó atrás, lo único que pudo hacer fue dar un toque con el tacón que le cayó a placer al marroquí. Luego, el gol sí que fue de bella factura. Se paró en la frontal del área con sangre fría, analizó la mejor opción y sin carrerilla golpeó al único hueco por el que podía entrar la pelota. Con este gol, consiguió además un importante registro con su equipo.

Cucho Hernández celebra su gol ante el Osasuna. / Antonio Pizarro

Tres jornadas seguidas anotando

Levante, Real Sociedad y Osasuna. Esos han sido los últimos tres rivales ligueros del combinado heliopolitano, y a los tres les ha marcado gol. Es la primera vez que Cucho consigue en los 101 partidos que lleva disputados en la élite del fútbol español anotar goles de forma consecutiva en tres choques. Además, este hito es uno de los que no muchas personas consiguen a menudo. Han pasado por las filas del combinado heliopolitano jugadores con altas cifras goleadoras recientemente como Borja Iglesias o Willian José, pero ninguno lo ha conseguido.

El último en hacerlo fue Joaquín Sánchez allá por los meses de noviembre y diciembre de 2019. Jornadas 14 y 15 (ante Valencia y Mallorca) fueron a finales de noviembre y en la 16 (ante Athletic Club) a principios de diciembre, y el del Puerto de Santamaría anotó cinco goles en tres partidos. Uno contra el conjunto ché, otro contra el combinado de la isla, y finalmente esos tres tantos históricos en el Villamarín ante el combinado vasco.

El Cucho, motivado con la competencia

Más allá de con el gol, Cucho también aportó al resultado con la asistencia que le entregó a Ez Abde. “Intento darle de tacón para marcar, pero la rozo y se la dejo a Abde. Ver a Bakambu marcar me exige para seguir trabajando el doble. Estamos bien los dos. Y mientras más compañeros estemos bien el Betis irá a mejor”, expresaba en zona mixtra tras el encuentro.

Además, también puso ese 'pero' que siempre busca la competitividad al partido del equipo: "No hay que cambiar tanto del primer tiempo al segundo, sino seguir yendo a por la portería contraria. Ahora hay que descansar, porque viaje largo y con el objetivo de lograr la victoria; la mente está puesta ya en la Europa League".