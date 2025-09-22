Abde, la 'locomotora' del Betis ha vuelto

La irrupción de Abde en la presente temporada no ha podido ser mejor para el Betis. Si ante el Levante puso un gran centro, con rosca interior, para que Fornals pusiera las tablas en el marcador, ante la Real Sociedad firmó una actuación con nota muy alta, fruto de una segunda parte sublime. Goles, asistencias de gol, amarillas provocadas para el rival...

Todo eso fue debido a esa explosividad y velocidad en carrera que atesora y que rememoró el gran tramo final de curso que el internacional marroquí firmó la campaña pasada, la cual terminó con esa lesión en la final de la Conference League. Un contratiempo del que se ha recuperado plenamente, ofreciendo un nivel tan alto que, si es capaz de mantener durante la presente campaña, le permitirá ser un pilar en el ataque del Betis de Pellegrini. La locomotora Abde ha vuelto y sin frenos.

El pasado viernes, Abde mantuvo un intenso duelo con Aramburu que en el primer tiempo estuvo parejo, pero lo acabó ganando el extremo verdiblanco con una solvencia absoluta fruto de una segunda parte soberbia. En el minuto 49, Fornals la puso desde la derecha y Abde tocó la pelota para aprovechar una mala salida de Álex Remiro y hacer el 2-1. En el minuto 54, Abde arrancó imparable hacia la portería rival y fue derribado en falta clara por Zubeldia, quien vio cartulina amarilla. En el minuto 57, tras recibir de Lo Celso, el extremo se sacó un gran centro para Antony, quien con todo a favor remató con la derecha alto.

Los momentos clave de Abde ante la Real Sociedad. / D. S.

En el minuto 62, Abde, tras una gran acción individual, se fue de Álex Remiro y escorado lanzó con la izquierda, pero la pelota se paseó sin encontrar el camino del gol ni a un rematador. En el minuto 72, el internacional marroquí arrancó con potencia desde el centro del campo y se fue perfilando para disparar con la pierna derecha, estrellándose el balón en la parte posterior del palo derecho. En el minuto 90, Abde volvió a arrancar con potencia y se sacó un zurdazo que acabó dando arriba en el palo. Y para cerrar su gran partido, en el minuto 95, tras una buena acción personal, sirvió un pase de gol a Pablo García, quien con la portería vacía echó el balón por lo alto del travesaño.

Tras el partido, el propio Pellegrini resaltó la actuación de Abde, indicando que todavía puede dar mucho más. "Me alegro mucho por él. Viene de una lesión larguísima, desde el último partido de la Conference. Ya fue muy desequilibrante y su salida le hizo al Chelsea crecer. Es un jugador de gran potencial y creo que aún tiene muchísimo más para desarrollarlo", dijo El Ingeniero sobre un futbolista que no tiene techo y con condiciones, si él quiere, de hacer un gran año. La locomotora ha vuelto.