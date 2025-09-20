Abde lidera la metamorfosis del Betis en la segunda parte

Abde, en el momento de conseguir el 2-1 para el Betis tras un centro de Fornals y una mala salida de Álex Remiro.

Viendo cómo se llegó al descanso, con la Real Sociedad mandando con la pelota y gozando de dos ocasiones clarísimas para haber hecho el 1-2, no se vislumbraba un panorama muy positivo para el Betis.

Sobre todo, porque tras el gol del Cucho en el inicio del choque (7’), los donostiarras empataron aprovechando una nueva desconexión de los verdiblancos a nivel defensivo –otra más este curso– y acabaron los primeros 45 minutos con mejores sensaciones. Sin embargo, a la vuelta de la caseta todo cambió, los de Pellegrini salieron dominadores, con una marcha más, y con un Abde extraordinario, amén de otros compañeros, acabaron pasando por encima de un cuadro donostiarra que se fue apagando en el momento en el que Brais Méndez dejó de aparecer, en buena medida, porque Amrabat impuso su jerarquía sobre el campo.

Defensa

De nuevo, como ante el Levante, aparecieron las desconexiones atrás en ese fallo en la entrega de Junior a Amrabat que acabó en el 1-1. Además, resultó incomprensible el exceso de toques de los zagueros béticos para sacar la pelota desde atrás, y más ante una Real que presionaba bien la salida del balón al tener superioridad numérica en la medular con Brais flotando a la espalda de Amrabat y Fornals, más Gorrotxategi y Pablo Marín.

La movilidad de Brais fue un problema enorme para el cuadro de Heliópolis en el primer acto, pues conectó bien tanto con Barrenetxea, que fue superior a Bellerín en la primera parte, y Kubo, un incordio para Junior. Pero tras el descanso, el Betis sufrió mucho menos. Amrabat fue una roca y la presencia de Bartra también se notó. La Real, con una pérdida de confianza importante, fue desapareciendo del partido e inquietó poco la portería bética.

Ataque

El inicio de partido del Betis a nivel ofensivo no fue nada malo. Lo Celso tiraba del carro y Abde mantenía un intenso duelo con Aramburu que al final acabó ganando el extremo verdiblanco. Así, en una conducción del rosarino, muy bien culminada por el Cucho, llegó el 1-0. Pero la rapidez con la que llegó el 1-1 acabó afectando a los de Pellegrini, que en dos pases a Antony, a la espalda de la zaga, halló la única fórmula de hacerle daño a la Real, pues los laterales, en el primer tiempo, apenas doblaron a los extremos. Además, el Betis sin balón no terminaba de ser agresivo y tampoco con la pelota era mandón, lo que hizo que su bagaje ofensivo se fuese diluyendo.

Sin embargo, a la vuelta de los vestuarios, el Betis despertó. Y lo hizo con furia, con intensidad y a la velocidad de Abde. Bellerín, ahora sí, se animó en ataque y Fornals apareció para demostrar que es un buen llegador. El propio Abde se topó dos veces con el palo y puso en boca de gol a sus compañeros, pero la falta de acierto hizo que el marcador no fuese más abultado. Antony, Pablo García y hasta Valentín Gómez, que cuajó unos muy buenos minutos como lateral izquierdo, estuvieron cerca de marcar dentro del alto caudal ofensivo del Betis en el segundo acto.

Virtudes

La intensidad y el fútbol vertical de la segunda parte para pasar por encima de la Real.

Talón de Aquiles

Una nueva desconexión defensiva volvió a costarle al Betis un gol en contra.