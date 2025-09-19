El Betis, fruto de una muy buena segunda parte, volvió a la senda de la victoria pasando por encima de la Real Sociedad con varios futbolistas sacando nota alta. Sobre todo, un Abde que voló para firmar una extraordinaria actuación.

El extremo marroquí marcó, dio asistencias a sus compañeros y estrelló dos balones en el palo. Ha vuelto en un gran momento y el Betis lo ha agradecido. También resaltó el partido de Fornals, que como llegador lleva ya dos goles; y por supuesto, poner en valor la actuación de Amrabat, que aporta muchísimo delante de la defensa liberando a los mediocentros; y un Lo Celso que también fue determinante.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante la Real Sociedad:

Pau López Poco pudo hacer en el gol. Transmitió sensación de seguridad siempre.

Bellerín Mejor en la segunda parte que en la primera. Buen pase atrás a Fornals en el 3-1.

Llorente Físicamente volvió a buen nivel y jugó sólo la primera parte. Intentó poner orden dentro de una zaga muy dubitativa sacando la pelota en el primer acto.

Natan Siempre mejor al lado de Llorente o Bartra.

Junior Muy flojo partido. Poca aportación en labores ofensivas y no estuvo afortunado en un mal pase a Amrabat que acabó en el empate a uno de la Real Sociedad.

Amrabat Jerarquía: sabe medir en las disputas, no se complica con el balón, bien colocado... Buen pelotero.

Fornals Fue de menos a más hasta poner un buen centro a Abde en el 2-1 y demostró luego con su gol que es un muy buen llegador al área, como se vio ante el Levante.

Antony Como es lógico, se le nota aún que le falta algo más de chispa en su físico. Su calidad es innegable y tuvo un claro balón para marcar, pero su remate con la derecha se le fue alto.

Lo Celso Partido completo. Lo que se le exige por la calidad que tiene. Buena conducción en la acción del 1-0 del Cucho.

Abde Mantuvo un intenso duelo con Aramburu en la primera parte que acabó ganando con una extraordinaria segunda parte, en la que demostró su verticalidad y su poderío en el uno contra uno, marcando un tanto, chocándose dos veces con el palo y asistiendo a sus compañeros. Partidazo del extremo.

Cucho Aprovechó el balón de Lo Celso para ponerse de gol y engañar con un gran disparo arriba a Álex Remiro para hacer el primer gol del partido.

Bartra Buen segundo tiempo, demostrando anticipación en el corte.

Vicente Gómez Muy buena impresión como lateral izquierdo. Es rápido y lo aprovechó con llegadas al área rival. Casi marca un gran gol tras una buena jugada.

Marc Roca Minutos para ir ganando en físico. No desentonó para nada después de tanto tiempo sin competir.

Pablo García Acabó el partido lamentando una ocasión fallada a puerta vacía que se le fue arriba. Eso no tapa sus buenos minutos.

Riquelme Pocos minutos.