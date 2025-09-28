Los 'regalos' de Osasuna allanan el camino al Betis (2-0)

El Betis sumó tres puntos ante Osasuna para situarse en las posiciones en las que está llamado a pelear durante la temporada, viendo de cerca los puestos de Liga de Campeones. Dos errores garrafales de los rojillos fueron aprovechados por un cuadro de Heliópolis que tras el descanso contemporizó demasiado y no mostró colmillo de verdad para haber hecho ese tercer gol que hubiera cerrado el choque.

Natan, el principal foco de preocupación defensiva

Pellegrini volvió a insistir en situar a Natan en el perfil diestro del eje de la zaga junto a Valentín Gómez y muy pronto, como era de esperar viendo los antecedentes del brasileño en ese puesto, llegaron las complicaciones. De hecho, sólo se llevaban dos minutos de juego cuando el zaguero verdiblanco, en un salto a destiempo ante Budimir, se llevó un gran golpe y el colegiado le perdonó la amarilla.

Y sólo cuatro minutos después, una mala cesión suya atrás obligó a Pau López a mandar la pelota a córner. De hecho, el portero catalán acusó pronto el nerviosismo de la poca fiabilidad de su compañero, como ya se vio en la primera parte ante el Nottingham Forest. De hecho, el propio Natan regaló un balón clarísimo a Raúl García de Haro (34’), librándose el Betis de un posible empate por un mal control del punta rojillo.

La buena presión que forzó los fallos de Osasuna

Y es que los verdiblancos ya se habían puesto, por entonces, por delante en el marcador. La muy buena presión del Betis al equipo de Alessio Lisci surtió efecto y provocó el primer error clamoroso de la zaga navarra por medio de Catena. Fornals lo aprovechó para ceder la pelota atrás, el Cucho no enganchó de tacón el remate y sí lo hizo un Abde que volvió a ver portería. Esa presión de los de Pellegrini en la medular ahogó la salida de pelota de Osasuna. Amrabat iba a Lucas Torró, Marc Roca tapaba a Moi Gómez y Fornals se movía en las ayudas tapando a Moncayola y moviéndose por libertad cayendo a ambas bandas. Así, Boyomo erró en el pase buscando la salida de la pelota por dentro, Fornals la recuperó y se la dio al Cucho, que desde la frontal se sacó un disparo seco ante Herrando para batir a Sergio Herrera (38’).

Con el 2-0, los navarros dieron un pasito adelante y a un minuto del tiempo reglamentario rozaron el gol en un centro desde la derecha de Boyomo que Budimir, adelantándose a Natan, remató desviado por muy poco ante la estirada de un Pau López muy nervioso hasta en los despejes en largo con la pelota. Y es que el eje de la zaga, por la parte de Natan, nunca transmitió fiabilidad. Menos mal que esta vez Valentín Gómez sí cumplió.

Osasuna lo intentó aprovechar, con un claro 3-5-2, pero el resultado al descanso no se movió y los verdiblancos se fueron a la caseta con una buena renta para afrontar el segundo acto. Entonces, Lisci movió el banquillo rápido y antes del inicio de la segunda parte introdujo un doble cambio (Víctor Muñoz y Becker) y pasó a jugar con un 4-4-2 que en fase ofensiva fue un claro 4-2-4. Así, en apenas cinco minutos, el conjunto pamplonica generó más peligro que en todo el primer tiempo. Centro de Becker desde la derecha, Budimir se anticipa a Natan y remata fuera (47’). Córner que Catena remata de cabeza anticipándose a Natan y sale desviada la pelota (48’). Natan sale a destiempo ante Budimir y lo aprovecha Víctor Muñoz para sacar un disparo que detiene bien Pau López. Tres avisos de las intenciones tan claras de los visitantes, que circulaban la pelota ya con más velocidad y metieron más ritmo al juego.

Falta de mordiente en la segunda parte

El Betis aguantó el empuje del rival, pero en ataque apreció muy poco. Sólo la fe y la constancia de Fornals generó algo de peligro sobre la portería de Sergio Herrera, pero nunca con fuego real. Además, con el paso de los minutos, los de Pellegrini empezaron a contemporizar el juego jugando con el marcador, y encima fue incapaz de enganchar alguna contra de peligro.

Antony las estropeaba dentro de una actuación gris y tampoco Riquelme, otra vez jugando por dentro, estuvo muy lúcido. Sólo Ruibal intentó con su habitual pundonor tirar para arriba para poder hacer un tercer tanto que no llegó debido, en muchas fases de la segunda mitad, por esa falta de empaque y colmillo de los verdiblancos, pues hasta el propio Amrabat bajó un punto su intensidad habitual perdiendo pelotas fáciles.

Antony choca la mano de la linier en un lance de la segunda parte. / Antonio Pizarro

Además, el ímpetu de Osasuna también se fue diluyendo con el paso de los minutos y sólo al final volvió algo a la carga ante un Betis que, con su oponente volcado dejando muchísimos espacios, fue incapaz de provocar algún ¡uy! en una afición que se marchó contenta por ver a su equipo sumar tres puntos gracias a los fallos cometidos por su rival. Turno ya para pensar de nuevo en la Europa League. Llega el Ludogorets.