Ludogorets - Betis: fecha, horario y dónde ver por TV en directo la segunda jornada de la UEFA Europa League

El Real Betis Balompié afronta este jueves la segunda enmienda de la UEFA Europa League de esta temporada en la que se enfrentará al Ludogorets Razgrad. Los del Ingeniero sí que están prácticamente obligados en esta ocasión a conseguir tres puntos importantísimos que poco a poco le hagan llenar el saco y terminar en las posiciones altas de la tabla para que el camino en la competición sea lo más sencillo posible y para certificar el pase a la siguiente ronda con la mayor antelación.

De cara a este partido, Pellegrini volverá a realizar numerosas rotaciones en la plantilla para poder visitar el domingo al Espanyol con totales garantias, pero al mismo tiempo sacar un once competitivo para poder traerse los tres puntos. Futbolistas como Ángel Ortiz, Lo Celso, Junior Firpo o Bakambu estarán con total seguridad en el once mientras que otros como Antony, Abde o Fornals podrían descansar. De igual forma, tampoco serán muchos cambios los que haga un entrenador que sí que tiene claro que hay minutos para todos, pero que lo realmente importante es que el equipo siga jugando bien.

Antony trata de marcharse de Hudson-Odoi. / Antonio Pizarro

Horario del Ludogorets - Betis: cuándo se juega el segundo partido de UEFA Europa League

El duelo entre los españoles y los búlgaros se celebrará, esta vez sí, este jueves 2 de octubre de 2025, en un partido en el que los verdiblancos inaugurarán esta temporada el horario de tarde, a partir de las 18:45 horas. Un horario que van a ver mucho, al menos en Europa y en la primera fase, los aficionados del Real Betis Balompié.

Hasta el momento tan sólo ha habido en la historia dos enfrentamientos entre estos dos equipos. Fue en la fase de grupos de la edicion 2022/23, después de que los de Pellegrini consiguiesen en el mes de abril la Copa del Rey. En esos dos enfrentamientos, los resultados son bastante favorables al combinado heliopolitano, con un 0-1 en tierras búlgaras y un 3-2 en el Benito Villamarín.

Betis-Nottingham Forest (4).jpg / Julio Muñoz | Efe

Dónde ver en directo el Ludogorets - Betis por televisión y online

En el caso del conjunto local, quieren usar el factor campo para seguir la andadura por la UEFA de la mejor forma posible tras la victoria ante el Malmö, teniendo el apoyo de los suyos en un duelo ante, quizá, el rival más complicado de toda la primera fase para los búlgaros. Mientras, los andaluces quieren comenzar a sumar de tres en tres en competición continental tras el empate ante los Tricky Trees. El Ludogorets - Betis se podrá seguir por televisión a través de Movistar+. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Huvepharma Arena y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.