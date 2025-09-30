El Betis, a Bulgaria con las bajas conocidas

El conjunto verdiblanco prepara el coque de este jueves en Bulgaria frente al Ludogorets, correspondiente a la segunda jornada de la Europa League, con las mismas ausencias por lesión de la semana pasada, por lo que Manuel Pellegrini podrá disponer de los mismos jugadores que ganaron al Osasuna el domingo. Incluso con Ricardo Rodríguez, que se ejercitó este martes al margen del grupo por la gestión de cargas físicas.

El internacional chileno estuvo presente, de hecho, en la charla inicial antes del entrenamiento de Manuel Pellegrini y, posteriormente, hizo trabajo de gimnadio al margen tras ser titular el paasdo domingo ante el cuadro navarro.

Ricardo Rodríguez estará en la expedición que viajará este miércoles desde las 15:00 a Razgrad, en el noreste de Bulgaria, para disputar el segundo de sus partidos de la fase de clasificación del torneo europeo tras iniciar la fase liga empatando en casa (2-2) contra el Nottingham Forest en La Cartuja.

Para este encuentro Pellegreni ya dijo que contará con las bajas de Diego Llorente, Marc Bartra, Deossa e Isco. La idea es que tras el partido contra el Espanyol, para el que tampoco estarán, los tres primeros empiecen a entrar en el grupo aprovechando el parón liguero y que regresen ya para el importante choque en Villarreal del 18 de octubre (18:30). Isco, por su parte, sigue cumpliendo plazos y le queda más de un mes de trabajo por delante todavía. Tampoco está con el grupo el delantero canterano Pablo García, quien se encuentra con la selección española en el Mundial sub 20 que se está disputando en Chile.

Los dos compromisos de esta semana harán que Pellegrini haga rotaciones para gestionar los efectivos de su plantilla y las cargas de trabajo, lo que hizo que en el choque ante Osasuna el chileno reservara a jugadores como el argentino Giovani Lo Celso, quien podría volver al once en el compromiso europeo como el portero Álvaro Valles o el lateral hispano-dominicano Júnior Firpo, entre otros.