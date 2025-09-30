Antony, sobre la renovación de Pellegrini: "Depende de él y del Betis, yo quiero trabajar más tiempo con el míster"

El jugador del Betis, Antony, pasó por los micrófonos de ‘Radioestadio Noche’ de Onda Cero desde el estadio de La Cartuja. En una entrevista cargada de emoción y sinceridad, el extremo brasileño repasó su duro pasado, su amor por el club verdiblanco y sus aspiraciones para esta temporada.

Antony recordó con cariño el día de su regreso al Betis y su presentación en Triana, aunque dejó claro que no se considera el mejor fichaje del club. "Hay muy buenos jugadores. Hablo con Denilson y sé la historia que hizo aquí, pero yo quiero hacer la mía", afirmó el brasileño, dejando claro que su objetivo es construir un legado propio en Heliópolis.

El futbolista rememoró su dura infancia en la favela 'Inferninho', en Brasil, y no ocultó las dificultades vividas en aquellos años. "Tuve que saltar un cuerpo para ir a la escuela. Por eso digo que soy un iluminado", confesó. Su historia de superación lo motiva a ser "un ejemplo para los niños", resaltando el valor de la resiliencia.

Antony también se pronunció sobre la figura de Manuel Pellegrini, a quien elogió sin reservas: "Es un gran entrenador. Trabajar con él me hace muy feliz, por la persona que es, no sólo conmigo, sino con todos los jugadores. La renovación es decisión del club y de él. Yo quiero trabajar más tiempo con Pellegrini. Ojalá las cosas salgan bien".

Sobre la temporada que acaba de comenzar, el atacante se mostró ilusionado: "Tenemos muy buen equipo y creo que podemos pelear por todas las competiciones. La pasada temporada llegamos a la final de Conference y eso demuestra que el Betis crece cada vez más".

Destacó también la unión del vestuario, describiéndolo como "el mejor ambiente" que ha vivido nunca. "Todo el mundo sonríe, todos están juntos, y eso marca diferencias", aseguró.

Antony dejó claro que su elección de volver al Betis fue priorizando su bienestar personal y familiar por encima de lo económico. "Siempre miro primero la felicidad. Aquí soy feliz, mi mujer y mis hijos también lo son. El dinero es importante, pero la felicidad lo es mucho más", sentenció.

Sobre su verano, reconoció que fue una etapa complicada en Inglaterra. "Más de 40 días en un hotel, entrenando por separado... Siento que me faltaron el respeto. No quiero crear polémica, pero hubo momentos duros", dijo, aunque también agradeció lo vivido en su anterior club, donde conquistó dos títulos.

Finalmente, expresó su deseo más profundo: "Sueño con darle un título al Betis. Este equipo es increíble, el día a día es una alegría. Ojalá lo logremos, porque los béticos lo merecen mucho".