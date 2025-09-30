Lo Celso, fresco en el Betis para la misión Ludogorets y Espanyol

Giovani Lo Celso no disputó ningún minuto de juego ante Osasuna. Manuel Pellegrini decidió darle descanso y tenerlo fresco para los dos partidos de esta semana, ante el Ludogorets, en la segunda jornada de la fase liga de la Europa League; y frente al Espanyol, el próximo domingo en el RCDE Stadium, un recinto en el que el curso pasado jugó un papel importante en el triunfo (2-3) sobre el cuadro perico con un tanto maradoniano.

Evitar riesgos por precaución

El propio técnico chileno explicó la situación del rosarino tras el choque ante los rojillos. "No estaba al cien por cien recuperado del partido anterior. Antes de hacer el once inicial, vemos la parte física, técnica, táctica, médica... Como hay que jugar el jueves, creo que no es bueno arriesgar a los jugadores que no están al cien por ciento", dijo El Ingeniero, quien confía en un futbolista que ha dado un paso adelante desde el punto de inflexión que supuso el enfado que le mostró la afición en el choque ante el Athletic. Paso adelante del 20 del Betis.

Paso adelante tras el día del Athletic

Desde ese momento, Lo Celso ha dado un paso al frente, uniendo a su calidad ese plus en cuanto a compromiso y entrega en el campo que le exigía una hinchada que el pasado miércoles ante el Nottingham Forest le brindó una gran ovación.

Una cita, incluso, en la que el futbolista de Rosario llegó a lucir el brazalete de capitán, reflejo de la importancia que tiene en el vestuario y en el campo. "Hablé con él para decirle que no podía ser, que la hinchada se equivoca poco. Él entendió perfectamente el mensaje y sabe que a su calidad también ha de poner trabajo, y físicamente debe dar más", dijo Pellegrini en la previa de ese choque ante los ingleses. "No le di importancia a los pitos, hay que insistir para ser cada día mejor", señaló el propio Lo Celso en esa rueda de prensa que ofreció junto a su entrenador. Después del partido ante el Forest, el propio Lo Celso mostró su satisfacción por ejercer de capitán verdiblanco. "Un placer y un orgullo llevar el brazalete de este gran club", dijo en sus redes sociales.

Futbolista de peso en el vestuario y en el campo

De esta forma, Lo Celso, involucrado y con ganas de hacer cosas importantes esta temporada con el Betis, tanto en Liga como en Europa, y sin perder de vista que esta temporada es año de Mundial, volverá a tener minutos muy probablemente en Bulgaria y en Barcelona para tirar del carro verdiblanco antes del nuevo parón por los compromisos de las selecciones.

Sangaré derriba a Lo Celso en el Betis-Nottingham Forest. / Julio Muñoz / Efe

El argentino captó así el mensaje de una afición que sabe de su calidad y que le tiene un cariño muy grande que ya se ganó en su primera etapa en Heliópolis. Además, después de un curso pasado marcado también por los problemas físicos, Pellegrini cuidad y mima a un futbolista con mucho talento y por el que volverá a apostar colocándolo al lado de Isco cuando éste regrese. Lo Celso, misión Ludogorets y Espanyol.