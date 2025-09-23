Lo Celso: "La ilusión de ganar cualquier torneo siempre está"

El futbolista del Betis Giovani Lo Celso ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en la previa del debut del conjunto verdiblanco en la Europa League, donde este miércoles enfrentará al Nottingham Forest. El internacional albiceleste no ocultó su entusiasmo, pero también advirtió sobre las exigencias del torneo continental.

"La Europa League es una competición muy linda, pero muy difícil a la vez", declaró Lo Celso. El futbolista rosarino reconoció que llegar a la final de Estambul es "un camino largo", pero aseguró que el equipo tiene el deseo de comenzar "esta aventura con buen pie", con una victoria ante el conjunto inglés.

El argentino recordó que "el año pasado la Conference demostró que no se gana con la camiseta", en alusión a la creciente competitividad del fútbol europeo. Aun así, recalcó que "la ilusión de ganar cualquier torneo siempre está ahí", aunque consideró que "es muy pronto para hablar porque recién comienza", por lo que instó al equipo a "dar el 100% desde el primer partido".

En cuanto a la situación del técnico Manuel Pellegrini, cuya renovación contractual sigue pendiente, el argentino expresó su deseo de continuidad: "Me encantaría seguir con el míster. Está marcando un camino único en el Betis, ha inculcado una exigencia y una ambición cada vez mayores".

Finalmente, Lo Celso se refirió al uso del estadio La Cartuja como sede alternativa para los partidos del Betis. "Estoy encantado. Es un estadio de primer nivel, entra más gente que en el Villamarín, y el bético no te defrauda nunca. Seguramente mañana será una noche especial", concluyó.