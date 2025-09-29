Marc Roca, otra vez más de siete meses después

Marc Roca volvió a escuchar cómo la afición del Betis cantaba su himno pisando el campo más de siete meses después. Dejó oírlo por la tele y desde el banquillo para volver a sentir de primera mano otra vez ese cosquilleo de pasar del túnel de vestuarios al césped. El catalán, que jugó su último encuentro como titular el pasado 16 de febrero, volvió a hacerlo este domingo contra el Osasuna, ojalá dejando definitivamente atrás una racha de lesiones que lleva más de un año dándole guerra.

Demasiada guerra o, seguramente, más de la que esperaba cuando empezó a sentir molestias en su tobillo izquierdo allá por octubre de 2024. Y es que la pasada campaña comenzó siendo titularísimo en la medular verdiblanca, pero a mediados de octubre ya tuvo que parar. Se perdió varios encuentros hasta regresar a mediados de enero, pero un mes después dijo basta ante un dolor que no remitía.

Ahora parece que Marc Roca ha dejado atrás todos esos problemas que le han impedido tener más regularidad. Primero fue una lesión de tobillo izquierdo que requirió una operación para extraer un fragmento de hueso mientras el Betis se jugaba el primer título europeo de sus historia. Mientras sus compañeros velaban armas en la previa de la final de Breslavia él era intervenido de su tobillo izquierdo por el doctor Van Dijk en Oporto, una vez que el tratamiento conservador no funcionó. A eso que hay que sumar una lesión parcial de la placa flexora del pie derecho que le causó molestias crónicas. Este verano durante la pretemporada tuvo el alta médica y Manuel Pellegrini lo lleva con mimo para que sea un futbolista importante esta campaña. Tras entrar en la convocatoria frente al Athletic y el Levante, tuvo sus primeros minutos frente a la real Sociedad, continuidad en la segunda parte frente al Nottingham Forest y ahora disfrutó de su primera titularidad.

Después de ser una pieza clave en la 2023-24, cuando disputó 37 encuentros en los que marcó cuatro goles y dio tres asistencias, en la 2024-25 su participación se redujo a menos de la mitad, 17 partidos (dos tantos y dos pases de gol) 14 de ellos de liga en los que fue titular en once. Y es que empezó ese curso como titular disputando los nueve primeras jornadas ligueras. Tras el derbi tuvo ya que parar en octubre siguiendo un tratamiento biológico con células madre en el tobillo izquierdo.

Tres meses después regresó, a principios de enero, pero un mes después dijo basta: cinco choques más de liga y otro de Europa League y tras ser titular contra la Real Sociedad el 16 de febrero se quedó en el banquillo al inicio del segundo tiempo. Hasta ahora. Otra vez titular y de nuevo con esa sensación de aportar al equipo. “Quiero volver otra vez a sentirme futbolista, de volver a ser yo, de disfrutar el día a día. Ya, después, cuando estoy bien, el fútbol me sale solo, porque eso lo tengo”, dijo en una entrevista a principios de septiembre en Diario de Sevilla, después de una época “frustrante: “Ha sido el momento más difícil de mi carrera. Por el dolor, por el día a día... Por momentos fue insoportable. El último año y medio jugué con mucho dolor. Para entrenarme y jugar tenía que tomar antiinflamatorios. Muchas veces era frustrante. Entonces, tomé la decisión de operarme, después de intentar todas las otras opciones”, explicó.

En una temporada en la que “habrá oportunidades para todos”, como dijo Pellegrini, poder contar con el mejor Marc Roca será importante para el Betis. De momento ya disfrutó de la primera titularidad y 68 minutos más al zurrón de su particular pretemporada. “Ha futbolistas que llevan tanto tiempo sin jugar hay que saberlos llevar”, dijo el técnico, que va aumentando su carga de minutos de forma paralela a su confianza en el catalán.