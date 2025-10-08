La Copa África es el verdadero peligro para el Betis

Sofyan Amrabat fue la principal (por lo novedosa) ausencia del Betis en el triunfo ante el Espanyol en Cornellà (1-2) al sufrir, según el parte médico ofrecido por su club, una “lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe que sufrió en el encuentro frente al Ludogorets”. Pese a todo el medio fue a la convocatoria de su selección y, a petición del técnico, Walid Regragui, permanecerá en la concentración para hacer grupo.

No jugará los amistosos contra Bahréin y República del Congo de este jueves y el próximo martes. La idea es que para el importante duelo ante el Villarreal del 18 de octubre esté listo. No hay preocupación en la entidad heliopolitana al respecto, pero esta situación no hace más que poner el foco en el problema real: la Copa África de Naciones, que impedirá, probablemente, durante varias semanas a Manuel Pellegrini disponer no sólo del propio Amrabat sino también de Abde y Bakambu.

El torneo continental africano se disputa, una vez más, en medio del calendario UEFA del 21 de diciembre, cuando los Leones del Atlas jueguen el partido inaugural ante Comoras, al 18 de enero. Para colmo de los béticos, el organizador es Marruecos, después de que la CAF (Confederación Africana de Fútbol) le quitase los derechos a Guinea, sede original, tras observar que no había realizado los preparativos adecuados para albergar el torneo. Siendo el organizador y jugando ante su público, el combinado norteafricano, cuarto en el pasado Mundial de Qatar, buscará un título que no gana desde 1976 aprovechando una de las mejores generaciones de su fútbol y para ello querrá tirar de sus mejores jugadores: entre ellos Amrabat y Abde. También Bakambu, con República Democrática del Congo, estará previsiblemente en la cita.

Esto quiere decir que Manuel Pellegrini perderá a tres importantes piezas durante varias semanas con la competición en liza. Puede afectar, según cuando se vaya y vuelvan, a la Europa League, pues el Betis visita el 11 de diciembre al Dinamo Zagreb y el siguiente choque, también como visitante, es el 22 de enero contra el PAOK. El destrozo en la Liga será mayor, teniendo en cuenta que los futbolistas tendrán que irse unas dos semanas antes para concentrarse con sus respectivas selecciones. Hasta seis jornadas ligueras, en el caso de llegar a la final, quedarían en el aire: el fin de semana del 7 de diciembre recibe el Betis al Barcelona; el 14, viaja a Vallecas; el 21, duelo en casa contra el Getafe; el 4 de enero estrena el año el conjunto bético visitando al Real Madrid; el 18 de enero, en La Cartuja frente al Villarreal.

Y el torneo también afecta a la Copa del Rey, cuyas rondas decisivas se disputan en esas fechas. Este lunes se sorteó tras las fases previas la primera eliminatoria, que el cuadro heliopolitano disputará ante el Atlético Palma del Río de División de Honor el 30 de octubre. Lo normal, la obligación, es que siga adelante y que ante un rival de inferior categoría afronte también la segunda ronda (2, 3 y 4 de diciembre). Los dieciseisavos de final, cuando la cosa empieza ya a complicarse, los jugaría el conjunto verdiblanco ya sin sus internacionales africanos (del 16 al 18 de diciembre), mientras que los octavos de final dependerían de la instancia a la que lleguen al estar reservada las fechas del 13, 14 y 15 de enero.

La Marruecos de Amrabat y Abde, anfitrión, está encuadrada en el Grupo A con la mencionada Comoras, Mali (el encuentro se jugará el 26 de diciembre) y Zambia (21 de diciembre). La República Democrática del Congo de Bakambu juega contra Benín (23 de diciembre), Senegal (27 de diciembre) y Botsuana (30 de diciembre). Como quiera que pasan los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros (de seis grupos), cabe pensar que ambos conjuntos alcancen los octavos de final (del 3 al 6 de enero). Los cuartos tendrán lugar el 9 y 10 de enero, las semifinales, el 14, el duelo por el tercer puesto está programado para el día 17 y la final, el 18 de enero.