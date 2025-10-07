Pellegrini, a las puertas de otro récord en el Betis

Manuel Pellegrini, cuyo futuro sigue en el aire, no para de batir marcas en el banquillo del Betis. Ya es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club (266), el que más triunfos lleva y ante el Villarreal, uno de sus ex equipos, se convertirá también en el técnico con más encuentros en Primera División, superando lógicamente a Lorenzo Serra Ferrer.

El chileno sigue devorando marcas como técnico en Heliópolis y tras el encuentro en Cornellà alcanzó la cifra del balear de 198 partidos en la máxima categoría. Acumula hasta ahora 87 triunfos, por 78 del mallorquín, y 54 derrotas, por 50 de Serra Ferrer, cuyo mejor puesto en la máxima categoría fue tercero, mientras que el techo del Ingeniero es el quinto lugar. Hasta ahora, al menos.

Contra el Villarreal Pellegrini celebrará su partido 199 al frente del Betis en Primera División, logrando un nuevo hito, alcanzado una cifra redonda, los 200, el 27 de octubre en una gran cita en La Cartuja frente al Atlético de Madrid y, a buen seguro, el homenaje de la afición. De momento acumula el 43,9% de triunfos de esa cifra de 198 choques, con el 27,2% de derrotas y el 28,7% de empates (57 en total), números que lo convierten ya en mito y que sigue agrandando al llegar ya a los 266 partidos como técnico del Betis, récord absoluto con 126 victorias, 71 empates y 69 derrotas en su sexta campaña en el banquillo verdiblanco.

Y pese a ello desde la directiva todavía se quiere esperar antes de abordar de nuevo su posible renovación. Pellegrini ya ha dicho que sea en el Betis o en otro sitio su intención es seguir entrenando, por lo que la pelota está en el tejado de la directiva verdiblanca.