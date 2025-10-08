Llegó al Betis la noticia más esperada con Bartra, Deossa y Llorente

Con dos días ya consumidos del parón de selecciones del mes de octubre, el Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este miércoles la primera sesión de entrenamiento para preparar ya el partido del próximo día 18 de octubre ante el Villarreal, un duelo clave, de los más importantes de la temporada hasta el momento, ya que los separan un sólo punto en la tabla clasificatoria y una victoria podría suponer para los heliopolitanos asaltar la tercera plaza de la tabla clasificatoria. Ahora mismo, la motivación en La Palmera es máxima, pero tendrán que preparar estas dos semanas casi al completo el partido a conciencia para poder sacar algo positivo del Estadio de La Cerámica ante un equipo que parece intratable con un potencial ofensivo descomunal.

El entrenamiento ha comenzado con la habitual charla de Manuel Pellegrini, que hablaba con los presentes del primer equipo, que tan sólo han estado acompañados por Darling Bladi, el lateral zurdo del filial que más gusta al Ingeniero. Luego, se ha visto una de las imágenes más esperadas del último mes, el pasillito a Marc Bartra, Nelson Deossa y Diego Llorente.

El Betis entrena sin Nelson Deossa pero con Diego Llorente / Manu Colchón

Vuelven tres de los lesionados

Hasta el momento, la enfermería del conjunto verdiblanco estaba ocupada por cinco futbolistas: Marc Bartra, Llorente, Deossa, Amrabat e Isco Alarcón. En el entrenamiento de hoy ha llegado esa esperada imagen del regreso con el equipo de los dos centrales y el centrocampista cafetero, después de superar lesiones que los han tenido apartados varias semanas del terreno de juego. Ahora, poco a poco irán tomando ritmo futbolístico en los entrenamientos y tienen dos semanas por delante para poder llegar al máximo nivel al choque ante el submarino amarillo.

El último partido que jugó Marc Bartra fue ante la Real Sociedad, por lo que se ha perdido los duelos ante Nottingham, Osasuna, Ludogorets y Espanyol. Exactamente, los mismos tras su vuelta que Llorente, que sólo pudo jugar 46 minutos ante al combinado donostiarra. Partido el cual se perdió al completo Nelson Deossa, quien simplemente jugó algunos minutos ante Athletic y Levante antes de resentirse de su lesión en el tobillo.

Isco hablando con el doctor José Manuel Álvarez en la ciudad deportiva / Manu Colchón

Pronto se esperan avances con Isco

Amrabat está siendo evaluado con la selección de Marruecos de sus problemas musculares, pero lo normal es que al regreso de la fecha FIFA, Pellegrini pudiese contar con él, tal y como mismamente dijo el Ingeniero. Por tanto, si no ocurre nada malo este parón, el único participante de la enfermería será Isco, al que se le espera ver dentro de poco realizando avances.

Ya lleva varios días en esa primera fase de apoyo del pie, que comenzó con la férula y que poco a poco va a irse dando sin la misma. Cuando ya avance de forma significativa en esa fase, comenzará a hacer trabajo en el césped sin balón, y cuando el fortalecimiento siga avanzando, lo hará con balón en solitario. Cuando ya acumule algunas sesiones de esta forma, se le irá evaluando progresivamente para determinar el mejor momento para regresar al terreno de entrenamiento con el resto de sus compañeros. Ahí ya será cuestión de tiempo y sensaciones para su vuelta a la cancha. Lo normal es que el parón de selecciones de noviembre sea una fecha importante en este sentido.