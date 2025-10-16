Villarreal - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la novena jornada de LaLiga

El Real Betis Balompié afronta este sábado el regreso de la competición liguera con un choque trascendental e importantísimo ante un rival directo. El Villarreal de Marcelino García Toral recibe al combinado heliopolitano con el deseo de seguir siendo el mejor local de LaLiga EA Sports y también con el objetivo de frenar esa euforia con la que llegan en La Palmera tras los buenos resultados cosechados. Además, se espera que sea un partido intenso y de alto nivel, destacando el buen estado de forma de los goleadores verdiblancos y, por otro lado, los buenos números del equipo local en La Cerámica, con 10 goles anotados y uno recibido en lo que va de campaña.

La buena noticia para el conjunto verdiblanco es que llegará al partido con la enfermería prácticamente vacía. Sofyan Amrabat sigue entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros tras sus molestias físicas de las que se ha recuperado durante el parón. Luego, Marc Bartra, Nelson Deossa y Diego Llorente entrarán de forma definitiva en la convocatoria tras superar sus respectivas lesiones que los han tenido en el dique seco más de un mes a cada uno. Eso sí, por muy conocida que ya fuese, la ausencia de Isco para este tramo de partidos es diferencial e importantísima.

Las fotos del Betis - Villarreal / José Luis Contreras

Horario del Villarreal - Betis: cuándo se juega el noveno partido de LaLiga

El duelo que enfrentará al combinado andaluz y al valenciano será este sábado 18 de octubre a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cerámica. Los de Marcelino García Toral ya han recuperado a la mayoría de los efectivos que tenía en la enfermería en la parcela ofensiva e irá con todo, tras dos semanas de descanso, a por un Betis que quiere dar un golpe encima de la mesa, ganar tres puntos clave en la pelea por la Champions en lo que es una carrera de fondo a largo plazo, y superar al submarino amarillo en la tabla.

A día de hoy, las apuestas y las conversaciones entre los aficionados dan como ligeramente favorito al conjunto amarillo, pero la realidad es que el conjunto verdiblanco lleva tres visitas consecutivas sin perder en ese estadio, y además suma los dos últimos viajes a Villarreal trayéndose los tres puntos para Sevilla.

Dónde ver en directo el Villarreal - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. En el caso del conjunto local, quieren usar el factor campo para seguir invictos en su feudo y sobre todo, seguir aumentando los números goleadores que atesoran. Mientras, los verdiblancos tienen el reto de ir a Villarreal a conseguir la segunda victoria a domicilio en competición liguera y sumar tres puntos importantísimos en la pelea por la Champions. El Villarreal - Betis se podrá seguir por televisión a través de LaLiga TV Bar, M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M443 O111). Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de La Cerámica y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.