Isco deja las muletas y pasa a la siguiente fase de su recuperación

La recuperación de Isco Alarcón va por buen camino, dando el costasoleño un paso adelante en la recuperación de su lesión al abandonar ya las muletas y avanzar hacia una nueva etapa.

Las pruebas de control realizadas a Isco dan resultados positivos y el capitán verdiblanco ya puede caminar sin necesitar ningún apoyo, comenzando a partir de ahora una fase más de readaptación bajo la vigilancia de los servicios médicos del Betis, en pos de que todo vaya bien y no haya ningún tipo de recaída, pues no se pretende acelerar nada en este proceso de vuelta a los terrenos de juego.

El propio Manuel Pellegrini, técnico del Betis, se refería a esto en la previa del partido ante el Ludogorets: "La parte médica no te puedo dar un informe médico de como va. Lo veo optimista, ya viniendo todos los días haciendo algunos ejercicios, pero todavía tiene un tiempo, no muy corto, para su recuperación. En la medida que vaya aumentando los ejercicios va a ir dando solo la fecha de vuelta a la normalidad".

Isco se lesionó el pasado mes de agosto en el encuentro amistoso ante el Málaga. Una nueva lesión de peroné después de l que sufrió en Las Palmas y de la que al final tuvo que pasar por el quirófano. Buenas noticias, por tanto, para el Betis los pasos adelante que está dando su estandarte en vistas a volver a jugar.