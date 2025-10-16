El Mundial 2026, un trampolín de motivación para los jugadores del Betis

Una de los grandes sueños para un futbolista profesional pasa por disputar un Mundial, pero esto también puede suponer un incentivo o estímulo importante para los clubes que cuentan en sus filas con aquellos que tengan muchas posibilidades de estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo 11 de junio, como es el caso del Betis.

UN INCENTIVO IMPORTANTE

Jugadores que tienen un plus de motivación por entrar en la lista final de sus respectivos países y que quieren llegar a la misma a través de un muy buen año en sus respectivos equipos, y en el cuadro verdiblanco hay un nutrido grupo de efectivos que tiene hambre de lograr cosas importantes para poder ser citados de cara a ese gran evento futbolístico.

SUDAMÉRICA

En cuanto a las selecciones sudamericanas, dos de las máximas candidatas a pelear por ganar el Mundial son la actual campeona, Argentina, y la que más títulos tiene de la historia, Brasil; y en ambas hay jugadores del Betis con opciones de ser convocados para dicha cita. Es el caso, primero, de Giovani Lo Celso, que ha estado en este parón disputando amistosos con su selección junto a Lionel Messi, el gran capitán. El rosarino ha dado un paso adelante en este arranque de temporada en el que ha ido de menos a más, con buenas actuaciones como ante el Ludogorets.

Si jugadores de peso elevan aún más su nivel con el Mundial a la vista, el Betis saldrá beneficiado

Luego está Antony, que tras regresar a la selección brasileña antes del verano con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo, quiere hacer un gran año con el cuadro de Heliópolis para tener opciones de jugar el Mundial con su país. Así lo reconoció recientemente en una entrevista concedida a la FIFA: "El Mundial de 2026 es un sueño y uno de los principales objetivos de mi carrera. Sé que todo depende de mi rendimiento en el Betis y que debo llegar a lo más alto aquí para que me concedan de nuevo la oportunidad. Recibir la convocatoria hace poco fue muy especial, pero sé que ahora puedo hacer mucho más".

Antony, en un encuentro con Brasil. / José Méndez / Efe

Y también está ya clasificada Colombia, entrando ahí la opción de que el Cucho Hernández, que ha firmado unos números muy buenos en este inicio de temporada, pueda acudir al Mundial.

EUROPA

En cuanto a las selecciones europeas, Suiza, tras el último empate ante Eslovenia (0-0), deberá esperar a la siguiente jornada de encuentros clasificatorios para certificar un billete que prácticamente tiene en su mano, contando en sus filas con Ricardo Rodríguez, que puede estar cumpliendo su última temporada como verdiblanco, pues termina contrato el próximo 30 de junio. Y en el caso de la selección española, quedaría por ver si el seleccionador, Luis de la Fuente, cuenta con Isco una vez que éste se recupere de su lesión y alcance su nivel de siempre.

ÁFRICA

Y en cuanto a las selecciones africanas, Marruecos ya tiene un lugar asegurado, por lo que Abde y Amrabat, en el caso de que éste siguiera como verdiblanco una vez concluya su cesión, tendrían un lugar fijo en la lista final, pues son dos baluartes del combinado norteafricano.

En cuanto a España, está la duda de si Luis de la Fuente contará con Isco cuando éste regrese

Por último, falta por definirse el futuro de la República Democrática del Congo, que tendrá que disputar una repesca. Ahí seguirá jugando un papel importante Bakambu, que sigue haciendo goles tanto como bético como en su selección. Así, el Mundial 2026 aparece como posible trampolín de crecimiento para un Betis que este curso quiere dar un paso adelante en Liga y en Europa.