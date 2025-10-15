Pablo García y su rechazo al Sevilla FC: "Quería esperar al Real Betis"

El Real Betis Balompié tiene una joya. Una joya que ya es habitual en los escalafones inferiores de la Selección Española y también en los entrenamientos y en las convocatorias de Manuel Pellegrini con el primer equipo. Ese no es otro que Pablo García, el depredador del área natural del Parque Alcosa que ya recibe los elogios de personalidades tan importantes como Manu Fajardo y Antony y al que se ha podido conocer un poco mejor con el reportaje que le han realizado en los medios oficiales del combinado verdiblanco, en el que se ve un poco más de cerca cómo es su historia.

Travieso y futbolero desde pequeño, cuenta una historia que le ha marcado para siempre de los momentos en los que jugaba en su barrio: "Mi barrio, mi parque Alcosa, donde yo me he criado toda la vida. Al final mi infancia la he pasado allí, por las calles allí, disfrutando mucho con mi balón siempre a todos lados y yendo a cualquier sitio en el que pudiera yo pensar que era una portería. Mi padre tenía en esa época, cuando yo era un poco más pequeño, tenía un bar justamente debajo de casa, el local de al lado de una papelería. Yo estaba con mi balón fuera jugando y mi padre trabajaba y un día. Yo hablaba muy poco, era muy pequeño, tendría dos añitos, dos años y medio o tres. Fui todo tristón así, con cara de malo, a buscar a mi padre dentro del bar. Y nada, lo llevé justamente a la parte de la papelería, que me había cargado todo el cristal".

Las pruebas con el Sevilla y la espera por el Betis

"Yo fui a probar al Sevilla", comenzaba en lo que es una historia que no muchos conocían y que demuestran el beticismo de Pablo García: "Cuando ya me dieron la llamada ellos para firmar con ellos, tuvimos que meternos un poco en contra mano y decirles que muchas gracias por la manera en la que nos habían tratado, pero que nosotros lo que queríamos era esperar a recibir la llamada del Real Betis, con el que yo también estaba haciendo las pruebas. Fue muy bonito, muy bonito saber que el club de tu vida, como para mí es el Real Betis, te daba esa llamada para poder empezar en su cantera y desde ahí poder conseguir todas las cosas que se están logrando".

Además, ha dejado muy claro su sentimiento: "El Betis para mí lo es todo. Al final te creas un hábito que por suerte no quiero dejar de tener nunca. El venir, ponerte tu camiseta, entrenar, sabiendo que el equipo de tu vida, que son los codos que quieres llevar siempre hasta el día que mueras. Muy feliz, muy orgulloso y nunca cambiaré ese amor que tengo por el Real Betis".

Pablo García intenta marcharse de Arizala. / Benjamín Hernández / Efe

Tiene las ideas claras

"En esto del mundo del fútbol hay que ser muy humilde, hay que tener muy bien los pies en la tierra porque en el momento en el que te desvías un poco y pierdes el rumbo, tu carrera se puede ir al traste muy rápido porque no sólo es bueno con el balón en los pies, hay muchos factores externos que influyen mucho en ese sueño que todos queremos cumplir", añadía Pablo, en un acto de conciencia sobre lo difícil que es llegar a vivir del fútbol y ser futbolista profesional. Hoy, sigue estudiando y buscando una alternativa por si las cosas no salen como espera: "Estoy haciendo mi carrera de filología francesa porque al fin y al cabo yo me he pegado toda mi vida en la escuela francesa".

Eso sí, cualquiera que haya visto jugar a Pablo García le ha llamado la atención su forma de vestir. Calzonas anchas y camiseta por dentro, con las medias bajadas. ¿Por qué? Él lo explica: "Tengo el 33, que es un número muy importante para mí porque es el número con el que al final comienzo a despegar un poco en esto del mundo del fútbol, que es el número de mi filial, el número con el que debuto en el filial y el que me hace consagrarme en el filial como un jugador importante también. Generalmente,en esa forma de vestir viene porque siempre a nosotros de pequeño nos hacían meter la camiseta por dentro, salir al campo con la camiseta por dentro. Hoy a mí se me quedó, yo cumplía al pie de la letra las indicaciones del entrenador y me decía que no me sacara la camiseta por dentro. Soy una persona que le gusta vestir con comodidad dentro y fuera del campo".