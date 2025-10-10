Antony: "Pablo García merece más oportunidades con el Betis"

Antony Matheus dos Santos se ha quedado en este parón de selecciones sin ir con la canarinha. Su rendimiento, a pesar de haber cosechado algunas cifras, no está siendo el de la temporada pasada y es algo totalmente normal. Ha estado más de tres meses y medio inactivo, entrenando al margen y en solitario, con la pérdida de potencial competitivo que eso conlleva. El Betis necesita la mejor versión del brasileño de cara al próximo Tourmalet partidos donde, a pesar de que no van a ser encuentros definitivos, se juega una parte importante de la temporada ante dos rivales directos.

El de Osasco ha repasado toda la actualidad heliopolitana en una entrevista con los compañeros de Diario AS, donde ha hablado de muchos temas: desde su vuelta al Betis con un duro verano hasta las aspiraciones del equipo, pasando por nombres como Pablo García, la selección, Ancelotti... "Al final sí pensé que no vendría al Betis, claro que daba algo de miedo no poder venir aquí. Era el club que yo quería estar. Por muy difícil que fuese, al final estoy aquí y soy muy feliz", admitía el brasileño sobre alguno de los momentos más complicados del verano.

Antony felicita al Cucho por su gol al Espanyol. / Enric Fontcuberta / Efe

Muchas ofertas en verano

"Llegaron buenas propuestas, muchas solo de conversaciones y no con propuestas de verdad. Yo sabía la importancia que tenía para mí estar en el Betis. El Atlético y otros clubes... Pero no pasó de conversación. La propuesta oficial que tenía del Betis es la que firmé y lo que yo quería. Los demás no se pasó de conversación. Yo sabía que el Betis haría todo lo posible. Agradezco mucho a todos, a Ramón, Álvaro, Manu... Pelearon mucho para que yo estuviera aquí. Sé que dieron el cien por cien de esfuerzo del club para estar aquí", comentó el brasileño.

Uno de los nombres de este inicio de temporada está siendo Pellegrini. ¿Qué importancia tuvo el chileno en su vuelta? ¿Renovará? "Todos los jugadores tienen buena relación con Pellegrini. Es un gran entrenador, sabemos la trayectoria que tiene. Es como un papá de todos. Es importante tener un entrenador así, que hable con todos. Cuando es así, es inevitable que vamos a ir al campo a matar por él. Lo merece todo. Es una decisión del club y del entrenador. Nosotros queremos que esté aquí, pero ellos deberán decidirlo. En el vestuario no hablamos de eso, estamos cada vez más juntos y somos una familia. Lo otro es una decisión de ellos".

Pablo García, uniformado de la Selección Española

Antony pide más oportunidades para Pablo García

"Tiene un gran potencial. Hablo con él a veces, merece más oportunidades porque está trabajando mucho y lo está haciendo muy bien con la selección y con nosotros. Cuando tengo la oportunidad hablo mucho con él. Hay jugadores de mucho potencial en la cantera del Betis, aunque haya que tener calma con ellos", comentaba el sudamericano sobre uno de los futbolistas que más está llamando la atención en el Mundial Sub-20 en Chile.

Uno de los motivos por los que Antony ha vuelto al Betis ha sido para tener más oportunidades con la Selección Brasileña: "Ponerme la camiseta de la selección siempre es un sueño y es importante. Jugué una Copa del Mundo y sueño con jugar otra de nuevo. Trabajo mucho, seguiré haciéndolo porque es un sueño volver. Ancelotti habla con todos, es muy buen entrenador y una gran persona. Creo que las cosas saldrán muy bien. Hay grandes jugadores en el ataque, pero también los había cuando fui al Mundial. No será diferente, todos debemos estar al más alto nivel. Hay grandes jugadores".