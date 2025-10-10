¿Jugar la Champions o un nuevo título con el Betis? Bellerín lo tiene claro

Uno de los futbolistas que mejor inicio de temporada ha tenido con el Betis es Héctor Bellerín. El lateral diestro catalán ha sido uno de los más destacados en el perfil diestro rindiendo a un buen nivel y dejando en la mayoría de los partidos sin opciones a Ángel Ortiz, que de momento está teniendo que esperar en el banquillo. Pero este rendimiento no es casualidad. Bellerín ha dado un cambio radical desde la temporada pasada, empezando por una buena recuperación de su lesión y siguiendo por un cambio de chip en distintas actuaciones buscando dar el 100% en todos los ámbitos para responder a la apuesta que han hecho por él en la entidad heliopolitana.

Así lo ha especificado en una entrevista con los compañeros de COPE Sevilla, donde analiza la presente temporada y esos cambios que se han producido. Uno de los principales temas que analiza es esa difícil e hipotética decisión entre jugar la Champions y ganar un título con el Betis. Él lo tiene claro: "Para mí, volver a celebrar un título con el Betis. Es algo que fue inolvidable en el 2022 y que volvería a serlo. En este vestuario hay muchísima gente con hambre de poder seguir añadiendo a esa cabina de trofeos pero también entiendo que la Champions para el club sería una oportunidad incomparable a nivel económico con todas las apuestas que se están haciendo de futuro en este club. Como futbolista siempre el poder conseguir un trofeo es algo incomparable, es una ilusión para la afición, es un empujón para el club y nosotros queremos traerle todo esto a los béticos".

Héctor Bellerín en una acción de un partido contra la Real Sociedad / EP

Una temporada dura a nivel personal

El curso pasado fue complicado para el catalán y así lo explica; "La verdad que el año pasado fue una temporada durísima. Y no solo en lo futbolístico, también en lo personal porque es verdad que a veces se nos olvida pero los futbolistas también pasamos por nuestras cosas, tenemos nuestra trayectoria de vida, con nuestros altos y bajos, y muchas veces estas cosas se entremezclan y hacen que todos los procesos de lesiones, de mal rendimiento… pues se hagan como mucho más grandes".

"La temporada pasada ha sido un proceso de mucha revisión personal, a nivel profesional, también. Y bueno, la verdad que de estar en el pozo he cogido muchísima fuerza, me he sentido muy acompañado por mis compañeros, me he sentido muy acompañado por el club, por mi entorno, por todos los trabajadores de aquí. Renuncié a mis vacaciones porque quiero devolverle toda esta confianza a toda la gente que se ha partido la cara por mí. Fisioterapeutas físicos que han dejado sus vacaciones aparte para que Diego y yo pudiéramos desarrollar nuestros procesos de lesión con éxito", cerraba.

Bellerín junto a Aitor Ruibal celebran el trofeo de la Copa del Rey en el Benito Villamarín / H. B.

El buen arranque y su vuelta al Betis

"Empecé la temporada con unas ganas enormes y, sobre todo, con una plantilla que a mí me ayuda, dentro y fuera del campo, a poder desarrollar mi fútbol y a sentirme bien. Me siento como superafortunado de poder estar viviendo el momento en el que está este club. Ya no solo como capitán, que para mí es un honor y un agradecimiento también a mis compañeros que han hecho que los cinco representantes que estamos como capitanes son los que ellos entienden que mejor los podemos representar. Yo quiero tener esa responsabilidad", detallaba sobre el inicio.

También quiso rememorar aquel momento en el que le aparece la opción de firmar por el Betis, recordando como lo vivía con su compañero en aquel momento Dani Ceballos: "Fue un momento trascendental para mí porque yo ya llevaba diez años en el Arsenal. Sentía que tenía que cambiar de ciclo. Un año y medio antes Mikel Arteta me pidió que siguiera en el club, que yo era una persona importante, era uno de los capitanes, y que quería empezar el proyecto conmigo en el vestuario. Acepté pero sentía que mi tiempo ahí ya se estaba terminando. Y bueno, yo he sido una persona que siempre ha querido jugar en el Betis. Mi compañero Dani Ceballos lo puede asegurar, fantaseábamos mucho con ese momento jugando en el Arsenal. Y cuando llegó esa llamada, como un día antes de que se cerrara el mercado, yo no me lo pensé. Sabía que era el sitio donde tenía que estar".