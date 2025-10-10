El Betis cree, compite y sueña: equilibrio, talento y mentalidad Champions

La semilla de pelear de verdad por ir a la Champions está sembrada en el Betis. Tanto en el club como en el cuerpo técnico y los jugadores. Siempre partiendo desde una realidad que no genere frustración alguna, los verdiblancos no han perdido ni un ápice la mentalidad ganadora y ambiciosa tan instaurada en estos momentos; al contrario.

La intención es subir un peldaño más, dar un paso al frente y poder alcanzar ese objetivo de disputar la Liga de Campeones. Una meta que los verdiblancos pueden lograr por dos vías: la Liga y la Europa League, competición muy presente en todos los miembros de la entidad de Heliópolis después de lo vivido en Breslavia.

UN VESTUARIO COMPROMETIDO

Serán los resultados los que acaben dictando sentencia, pero los pilares siguen siendo sólidos, con un entrenador que no ha perdido el hambre ni la ambición, y una plantilla que, entienden Pellegrini y la dirección deportiva del club verdiblanco (con el respaldo y apoyo de la cúpula dirigente), está equilibrada con jugadores top, como Isco; otros de muy alto nivel, como Antony, Lo Celso, Bartra, Llorente, Fornals, Abde o Amrabat; currantes comprometidos, como Ruibal o Marc Roca, entre otros; y jugadores de la cantera, como Pablo García y Ángel Ortiz.

Todos se sienten comprometidos e importantes, y eso favorece las rotaciones. Y en cuanto a mentalidad, el último y mejor ejemplo son las palabras de Fornals en una entrevista reciente en los medios del club heliopolitano: "Me gusta ganar, y si no puedo ganar, que me ganen porque han sido mejores, pero no porque yo no he dado todo. La forma en la que he entendido todo en el deporte y en la vida es así. No siempre se puede ganar, pero hay que dejarlo todo para conseguirlo. Esperemos que el mejor Pablo Fornals esté por llegar y que sea aquí, en el Betis".

Pellegrini, durante una rueda de prensa en la Europa League en la presente temporada. / Julio Muñoz / Efe

LA AMBICIÓN DE PELLEGRINI

La relación y confianza entre las partes —Manuel Pellegrini, el club y la dirección deportiva— sigue siendo positiva, de respeto mutuo, a la espera de que se resuelva la situación del último año de contrato del chileno, quien ya ha dejado claro en más de una ocasión que, pase lo que pase, no va a variar su compromiso con el Betis como institución ni con la afición. El mejor dato es que el cuadro verdiblanco, con El Ingeniero al frente, sigue funcionando como un reloj, como se refleja tras las primeras ocho jornadas de Liga: 12 puntos en 2020-21, 12 en la 2021-22, 16 en la 2022-23, 12 en la 2023-24, 12 en la 2024-25 y 15 en la 2025-26.

Así, con la mentalidad instaurada de dar un paso más en cuanto a crecimiento, de mirar a la Europa League y la Copa con mucha hambre, y en la Liga, como dice Pellegrini, siempre manteniendo el nivel en busca de una clasificación europea, seguirá navegando el Betis tras el parón. Villarreal, Genk y al Atlético de Madrid esperan a la vuelta de la esquina a los verdiblancos, que creen, compiten y sueñan.