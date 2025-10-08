Fornals: "¿El cuarto puesto? A eso aspiramos y el equipo que se ha conformado es para intentarlo"
El centrocampista refleja la ambición que existe en el club y la plantilla · "Me encuentro muy bien físicamente y mentalmente", reconoce en el plano personal dentro del gran momento que vive
El futbolista del Betis Pablo Fornals ha ofrecido una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco en la que ha tratado cuestiones muy interesantes, tanto a nivel grupal como individual.
"Fue un drama de Hitchcock, sobre todo los últimos minutos. No me hubiera gustado a mí ser el árbitro, pero al final el partido cayó de nuestro de lado. Fue una victoria agónica, salimos con orgullo del estadio".
Cuarto puesto
"A eso aspiramos y al equipo que se ha conformado es para intentarlo. Competir como se compite cada partido y estar lo más arriba posible. Hemos empezado de menos a más y estamos en un buen momento. Plantilla competente, se ve que con rotaciones el equipo compite".
Tras el parón, calendario apretado
"Nos podríamos quejar del calendario (7 partidos en 22 días), pero es lo que hay. También es bueno que cuando el míster haga rotaciones, el equipo no se resienta y eso se está viendo. Entre quien entre, el equipo compite".
Plano personal
"Me encuentro muy bien físicamente y mentalmente. Mi cuerpo me está respetando, hago mucho para que me respete. Me encuentro bien. Todo mi entorno está alineado para que todo fluya. También llevamos mucho tiempo jugando juntos, nos conocemos. Yo por ejemplo sé lo que Abde va a hacer, con Antony igual, el Cucho... Me está tocando a mí tener ese primer plano, aunque Abde está espectacular, los defensas cada vez están mejor, Pau nos hizo ganar dos puntos... Contento porque me toca a mí, pero todo el equipo me está ayudando también. Yo intento que este buen momento se alargue todo lo posible".
Ir a la selección
"La ilusión siempre está. Desde que estoy en el Betis no he estado nunca como al nivel de ahora. Si no voy a la selección, pero sigo jugando así como ahora, hasta el final de temporada, seguro que me pasan cosas buenas".
La Europa League
"El año pasado en la Conference parecía que sólo había tres equipos. Hemos dado un paso más. Una competición más importante. Si juegas una competición superior te enfrentas a equipos superiores. Lo vimos contra el Nottingham, el Lyon viene dentro de poco... No es poco y si queremos estar ahí hay que ir dentro o fuera, como el otro día en Ludogorets, sacar los tres puntos y lograr la clasificación".
Muy competitivo
"Me gusta ganar y si no puedo ganar, que me ganen porque han sido mejores, pero no porque yo no he dado todo. La forma en la que he entendido todo en el deporte y la vida es así. No siempre se puede ganar, pero hay que dejarlo todo para conseguirlo. Esperemos que el mejor Pablo Fornals esté por llegar y que sea aquí en el Betis".
