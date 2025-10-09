Una buena noticia y varios canteranos en el entrenamiento del Betis

Segunda sesión de la semana para Manuel Pellegrini y sus pupilos en la ciudad deportiva Luis del Sol en plena semana de parón de selecciones. En el Betis, la principal novedad ha sido la continuidad de los futbolistas que volvieron con el grupo este pasado miércoles. Nelson Deossa, Marc Bartra y Diego Llorente superaron ya sus respectivas lesiones y trabajaron con el grupo. En el caso del colombiano de forma completa, y en el caso de los dos defensores, de forma parcial. Cuando pasó un cierto tiempo en la sesión, pasaron a hacer trabajo especifico.

En la sesión de este jueves, la buena noticia es que los tres han tenido continuidad y han seguido trabajando a las órdenes del Ingeniero, por lo que poco a poco irán tomando forma y se confirma que lo normal es que estén en la convocatoria del combinado de Heliópolis ante el Villarreal el próximo día 18.

Los futbolistas del Betis se dirigen al calentamiento después de la charla de Pellegrini / Manu Colchón

Muchos canteranos en la sesión

En el apartado de los canteranos, el único que estuvo presente en la primera sesión de la semana fue el lateral zurdo Darling Bladi. Este no ha estado en la sesión de este jueves, pero sí lo han hecho otros futbolistas que no son habituales como Carlos de Roa, Rica Fúnez (mediocampista), Marcos Mora (otro centrocampista) y Bruno Klimek, guardameta de 18 años nacido en Florida y de nacionalidad polaca.

Lo normal en estos días en los que no están los internacionales suban futbolistas del filial y del juvenil para completar los equipos en los distintos partidillos. Los que están con sus respectivas selecciones son: Pablo García, Ángel Ortiz, Lo Celso, Junior Firpo, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Abde, Cucho Hernández y CédricB Bakambu. Son 10 ausencias importantes a la hora de poder trabajar de la mejor forma posible el choque del próximo día 18 ante el Villarreal.

Quien tampoco está presente en los entrenamientos es Isco Alarcón. El malagueño sigue poco a poco dando pasos en su recuperación y se espera que a finales del octubre o en los primeros coletazos de noviembre ya esté intentando introducirse en el trabajo grupal sobre el césped. Pablo Fornals ha trabajado al margen de sus compañeros, dentro del gimnasio, en uno de esos programas de trabajo específico que suelen hacerse en esta época de parón, pero no tiene lesión alguna.