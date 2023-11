El Arsenal de Arteta clama contra el arbitraje tras la derrota con VAR en Newcastle: "Inaceptable, una vergüenza"

El Arsenal mostró a través de un comunicado su indignación con el arbitraje y el VAR de su partido ante el Newcastle, tras caer derrotado por la mínima este sábado, antes de recibir al Sevilla el miércoles en la cuarta jornada de la Champions.

La polémica se suscitó a raíz del gol de Jacob Murphy en el minuto 64, cuando disparó cruzado, el balón siguió corriendo por la línea de fondo y Joe Willock la salvó junto al banderín de córner, antes de centrar para el remate de Joelinton que sacó Gabriel sobre la línea y que remachó Gordon a gol. El VAR revisó primero si la pelota había salido por la línea de fondo, algo difícil de discernir; después una posible falta de Joelinton sobre Gabriel en el salto, tras un claro empujón con las dos manos; y, finalmente, un fuera de juego de Gordon, que está en posición legal. Y concedió el gol.

El gol del Newcastle al Arsenal es INÉDITO 😮 Un gol que va a pasar a la HISTORIA porque se revisaron en el VAR... ¡HASTA 4 ACCIONES! 😳❌ No salió el balón❌ No hubo falta de Joellinton❌ No hubo mano de Joellinton❌ No hubo fuera de juego de Gordon#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/lWGfqUuNs7