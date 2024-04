La militancia socialista toma las inmediaciones de Ferraz en apoyo a Pedro Sánchez

Algo más de un millar de militantes de agrupaciones socialistas de diferentes puntos de España y simpatizantes se encuentran ante la sede de Ferraz, en Madrid, para seguir desde la calle el Comité Federal del partido que se puede ver y escuchar desde el exterior gracias a las pantalla y altavoces instalados para la ocasión. "Pedro no te rindas" y "Quédate Pedro" son eslóganes que se pueden leer en chapas y pegatinas que reparten los miembros de las agrupaciones socialistas que han fletado decenas de autobuses para acudir a este comité, que se ha reconvertido en un acto de apoyo sin fisuras de los líderes regionales socialistas a Pedro Sánchez.

"Democracia sí, fascismo no" y "Pedro escucha, tu gente está en lucha" son algunos de los gritos que corean los concentrados que comparten espacio a la puerta de Ferraz con las decenas de periodistas acreditados para seguir el evento.

"El pueblo unido jamás será vencido", es otro de os eslóganes. Los asistentes prestan atención a las pantallas instaladas en el exterior y han respondido con el grito "ni un paso atrás" a los aplausos que se escuchan en el interior de la sala donde se celebra la reunión. Banderas socialistas con el logo del puño y la rosa y banderas republicanas y LGTBI entre los concentrados que han tenido que abrir sus paraguas ante la incesante lluvia y muchos de los cuales han acabado empapados.

A las ocho de la mañana han comenzado a llegar militantes y simpatizantes al tiempo que lo han hecho los líderes socialistas. El tramo de la calle de Ferraz donde se encuentra la sede socialista ha sido cortada al tráfico y 150 antidisturbidos estarán desplegados a lo largo de la mañana en la zona.

Sin embargo, la llegada de más simpatizantes ha desbordado las vallas colocadas por la policía. Uno de los presentes ha gritado "Sánchez dimisión", pero ha recibido el rechazo de la gente, que le ha silvado y le ha contestado con gritos de "fuera, fuera" para acabar siendo expulsado de la zona. Al tiempo que se sumaban los simpatizantes han ido llegando los dirigentes socialistas. La primera en hacerlo ha sido la vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera. A ella le ha seguido el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa; el secretario de Política Federal, Patxi López, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha sido recibido con aplausos

También se han visto enseñas republicanas, del colectivo LGTBI y desde la organización han repartido chapas entre los manifestantes con el lema 'Quédate, #PedroNoTeRindas'. Desde primera hora también, la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad en la zona para facilitar la llegada de los miembros del PSOE al Comité Federal, cuya reunión está prevista que se inicie a las 10.30 horas. También se ha colocado ya una pantalla en la puerta de la sede de Ferraz para que los asistentes desplazados hasta la sede socialista puedan seguir las intervención del Comité Federal, que por primera vez será en abierto, algo inusual, ya que estos debates suelen ser privados, sin cámaras y sin acceso de los periodistas a la sala.

Movilización de las federaciones

Las federaciones del PSOE en las Comunidades Autónomas hicieron un llamamiento a la movilización masiva para acudir a Ferraz y apoyar a Pedro Sánchez. El partido trata así de cerrar filas con su líder y enviarle "ánimo" y "energía positiva" para convencerle de que siga en el cargo, tal y como indicó la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hizo un llamamiento explícito a los militantes para que se movilicen en apoyo de Sánchez y las federaciones están recogiendo el guante y facilitando autobuses gratuitos para reunir a miles de personas en Ferraz.

Tras el llamamiento, las federaciones pusieron a disposición autobuses hacia Madrid para trasladar a la militancia y otros cargos orgánicos del PSOE. Los socialistas vascos, por ejemplo, pretendían enviar a Madrid alrededor de 500 simpatizantes socialistas. En total se han fletado siete autobuses desde las distintas agrupaciones del País Vasco, según han indicado fuentes socialistas a Europa Press. En Galicia, el PSdG puso a disposición de los militantes tres autobuses que partirán de Vigo,

Lugo y Ourense e irán parando en los pueblos para recoger a quienes quieran desplazarse a Madrid. En Asturias también habrá concentraciones frente a las sedes socialistas y, además, alrededor de 300 personas han viajado de madrugada a Madrid para llegar a la concentración de Ferraz. En el caso de la federación de Aragón se han fletado hasta seis autobuses. De la ciudad de Zaragoza han salido dos a las 7.00 horas; otros dos desde Huelva; uno desde Teruel y otros de Alcañiz.

Fuentes del PSOE regional también informaron que algunos militantes se desplazarían en sus propios vehículos hasta Madrid. Desde La Rioja estaban previstos otros dos autobuses, uno más de Navarra y otro más de Murcia, según han confirmado a Europa Press fuentes de las distintas federaciones del PSOE. También se han fletado autobuses desde Castilla y León y Andalucía, entre otras federaciones.

Apoyo de los dirigentes a su llegada

Dirigentes socialistas han trasladado este sábado su apoyo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la sede socialista de Ferraz, donde se celebrará un Comité Federal y a sus puertas se prevé que cientos de personas se concentren para pedir que Sánchez siga al frente del Ejecutivo.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha sido recibido con aplausos a su llegada de alrededor de los cientos de manifestantes concentrados, ha remarcado ante el "ataque de la jauría ultra", los progresistas "se van a manifestar por una democracia limpia".

"Hoy nos convocan aquí en Madrid a todos los demócratas, a todos los progresistas, contra una jauría que no tiene límites y que lo único que quiere hacer es tumbar un gobierno democrático y legítimo como es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha remarcado Bolaños. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha augurado que hoy será un "día muy emocionante" en la que la sociedad "pondrá pie en pared" porque la resistencia del PSOE "tiene un límite" pero también la sociedad".

El Comité Federal del PSOE se reúne hoy en la sede de la calle Ferraz de Madrid. Un cónclave al que no asistirá el secretario general del partido, Pedro Sánchez. La última hora, con @asieranzo en el #Canal24Horas https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/6JfiWviRMs — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 27, 2024

"No es posible que hayamos normalizado el insulto, no es posible que se haya normalizado el bulo, no es posible que se haya normalizado la utilización de fondos públicos para amendrentar y espiar a los familiares del Presidente", ha remarcado Peña. "El PSOE que lleva demasiado tiempo aguantando a un Partido Popular que incluso ha llegado a utilizar a los órganos del Estado, a las más altas instancias del Estado, para perseguir personal y políticamente al Presidente del Gobierno porque no pueden con él", ha criticado la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. A lo que ha agregado que el PSOE está "más fuerte que nunca" para "plantar cara" a los populares porque "esto no va solo de nosotros, va de defensa de la democracia".

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha asegurado que el día de hoy supone "un cierre de filas" en torno a Pedro Sánchez y "a todo lo que significa": "La buena política frente al fango, la defensa del interés general frente a los privilegios de unos pocos y la defensa de la democracia frente a los que quieren manejar los hilos desde atrás", ha agregado. Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha remarcado que hoy se defender lo que España "se merece" que no es solo la democracia, también "actitudes democráticas", a lo que ha exigido un "reconocimiento a la legitimidad" política.