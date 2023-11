Repóker entre filigranas del Sevilla Atlético al Cádiz Mirandilla (5-0)

Este Sevilla Atlético ha cogido la velocidad de crucero y da igual que el grupo acoja con resignación la marcha de Antonio Hidalgo, por asuntos personales, al Huesca o la lesión de unos hombres que estaba en plena forma como Zarzana, que debe operarse del menisco. El estado de forma del filial sevillista, ahora con Jesús Galván, es extraordinario y además borda el fútbol.

El repóker de goles que le hicieron los chavales de Galván al Cádiz Mirandilla tuvo de todo. Doble taconazo en el 1-0, el del asistente Darío y el del goleador Isaac; una rápida y oportunísima media vuelta en el área en el 2-0 de Isra; un zurdazo en carrera inapelable de Isaac para el 3-0; un golazo de Oso tras una gran jugada colectiva de Oso en el 4-0; y un gol de cabeza en un córner para el 5-0, de Xavi Sintes.

Y pudieron ser más, porque el meta Víctor Aznar tuvo más trabajo que Alberto Flores e incluso vio cómo lo salvaba el larguero de encajar otro tanto cuando Isaac mandó al travesaño, junto a la escuadra, una falta directa desde la frontal que lanzó a la perfección con su pierna zurda, que está desatada... Nueve goles en 10 jornadas lleva ya el delantero lebrijano, que no pudo ir convocado a la Copa del Rey por Diego Alonso porque ya no es sub 23. Cumplió los 23 al final de la pasada temporada.

Isaac se llevó la gran ovación del mediodía cuando Jesús Galván lo sacó del campo en el minuto 84. Había marcado dos golazos, el primero de filigrana, revolviéndose de tacón con su izquierda ante un pase de la muerte de Darío, que se fue de su par con otro taconazo en carrera bajo las piernas (27'), una obra de arte de pañolada, y el segundo de potencia y puntería, al aprovechar un robo adelantado de Capi para progresar y antes de pisar la corona del área poner la pelota junto a la cepa del poste (47').

Pero esa ovación fue en realidad a todo el equipo del filial, que cuajó un partido completísimo, en el posicionamiento, en la distribución del juego, en la presión tras la pérdida, sin dejar salir apenas al Cádiz B. Sería el filial cadista empero quien primero avisó, con un demarraje por la derecha de Fran Júnior que se fue de Oso y la puso al primer palo, donde Eyong Blaise remató fuera (17'). Fue un espejismo.

El aviso sirvió para que el filial de Galván se ajustara mejor y calibrara el nivel de intensidad un poquito más para evitar, con constantes anticipaciones, que los jugadores rivales se dieran la vuelta y progresaran. En cambio, en ataque aceleró las revoluciones desde el 1-0 (27'), y después de casi media hora de buen control pero con llegadas que morían en los tres cuartos.

Darío rompió el partido con calidad tras un demarraje de Ibra por la derecha. Y a partir de ahí fue amo y señor el filial sevillista. Sobre la bocina del primer tiempo, Isra hizo el segundo gol, al aprovechar una dejada de cabeza de Ibra que no atinó a despejar Diakité (48+'). Estuvo oportunísimo el extremo zurdo., que marcó con la izquierda de media vuelta.

El 2-0 ya fue una losa muy pesada para el Cádiz Mirandilla, que encima encajó el tercero a los dos minutos de la reanudación. Capi, hábil, se la roba al central Adrián Salguero cuando intentaba recortar e Isaac se subió en su moto y le dio a la palanca afinadísima de su zurda en carrera (3-0, 60'). Golazo.

Después de un par de amagos de reacción del filial cadista, en sus mejores minutos pese al 3-0 en contra, y ante un Sevilla Atlético que contemporizaba, llegó el cuarto gol, otra de Oso (75'). Fue tras una enorme jugada colectiva, un ataque continuado que empezó en la izquierda y, tras un primer remate de Capi, acabó en la derecha, donde Manu Bueno recortó y le puso un balón de calidad a Oso en la frontal. El lateral ajustó su zurda y la colocó dentro con clase. Otro golazo.

Y el quinto tanto fue como para completar el muestrario: un gol a balón parado, de córner perfectamente botado por Capi al corazón del área, donde se impuso Xavi Sintes. El millar de espectadores que se dio cita para ver al segundo clasificado del grupo IV tuvo premio. El filial sigue en su persecución del Marbella. Son los dos únicos equipos que han ganado siete partidos de diez.