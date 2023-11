De la soledad de Lucas Ocampos a la peligrosa deriva de Lukébakio

Si el Sevilla se olvidó de ganar, lo que no hace en la Liga desde el 26 de septiembre, nada menos, es por una conjunción de factores negativos. Desde la inestabilidad institucional, ante la que el vestuario no es impermeable, hasta las erróneas lecturas de Diego Alonso en las dos salidas seguidas a Cádiz y Vigo. En Balaídos, Lucas Ocampos y Nyland fueron la excepción en un equipo vulnerable y plano. Luego, Pedrosa y En-Nesyri aportaron desde el banquillo. Todo lo contrario que Lukébakio.

Lucas Ocampos | Fue clamorosa su soledad durante demasiados minutos

El ardoroso extremo argentino volvió a ser el portador del corazón, el que le puso las ganas y el deseo de rebelarse ante las adversidades, pero fue tan tibio el acompañamiento de sus compañeros.... Sólo Jesús Navas respondió a sus impetuosas llamadas a veces. Es de los pocos cuyo nivel, partido a partido, responde a las exigencias de lo que debe ser un equipo del presupuesto de este Sevilla. Cuando entró Suso por Óliver Torres, Diego Alonso lo ubicó en punta junto a En-Nesyri.

Nyland | Ya no hay duda de que es titularísimo

Si Larsen perdonó en ese mano a mano inicial, también fue por la rapidez para echársele encima del noruego, quien ya en el minuto 71 salvó dos veces el 2-0 por su agilidad y reflejos ante los tiros de Larsen de nuevo y Bamba. Su titularidad está libre de toda sospecha.

Lukébakio | O Puerta del Príncipe, o almohadillas

El internacional belga no es un jugador de medias tintas. O es capaz de levantar al público de sus asientos, o no da una a derechas. Lo malo es que su lado negativo le está ganando el pulso al positivo. No eligió bien y estuvo muy fallón en el pase.

En-Nesyri | Con sus limitaciones, es el jugador del equipo con más gol

Diego Alonso le volvió a dar la titularidad a Mariano, como en Cádiz, pero de nuevo decepcionó el delantero dominicano. En-Nesyri tardó poco en demostrarle a su técnico que él, aun con sus deficiencias técnicas, sí tiene pólvora: tras un testarazo al larguero, definió con rapidez en el empate.