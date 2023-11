Diego Alonso: "Ha sido nuestro peor primer tiempo"

Tercer partido de Liga con Diego Alonso a los mandos y tercer empate. Real Madrid, Cádiz y Vigo. Y el equipo que no sale de la zona baja de la tabla. Y con una sensación de vulnerabilidad alarmante. Y con peligro a cuentagotas. Al menos, el uruguayo no le puso paños calientes: “No me ha gustado nada el primer tiempo, ha sido el peor de estos partidos. Ha sido nuestro peor primer tiempo. Necesitamos que nos den un golpe para reaccionar, pero más allá de la reacción y de que fuimos adelante, el equipo no jugó bien”.

Eso sí, vio cierta mejoría tras la reanudación: “En el segundo tiempo mejoramos, empezamos a movernos mejor, a tener más dominio. El campo estaba mal, había viento, íbamos en desventaja ante un rival organizado, complicado. En el segundo tiempo mejoramos, fuimos a buscar el partido, lo empatamos, tuvimos opciones de dar la vuelta, el rival de poder marcar, porque nos abrimos y corrimos riesgo. Arrascamos un empate. Me quedo con el sabor de que la primera parte no fue buena y eso lo tenemos que mejorar”.

La consistencia brilla por su ausencia en el sistema defensivo. Volvió a pasar como en Cádiz y si el Celta no hizo más goles, fue por su falta de efectividad, sobre todo Larsen. “Es algo en lo que tenemos que ponernos a trabajar y mejorar, pero también esta el vaso medio lleno, medio vacío. El equipo, de visitante, con dos resultados adversos, ha sabido sobreponerse e ir en búsqueda del partido. Habla del carácter de los equipos.

El partido ante el Madrid igual. Hay cosas positivas de un lado, otras que no, tenemos que rescatar lo positivo y mejorar lo negativo. Si uno no sale a tope desde el minuto 1, arranca perdiendo el partido, después, la jerarquía de ir a buscar los partidos es rescatable, pero tenemos que mejorar”.

La falta de intensidad plena del grupo, sus desconexiones, volvieron a aflorar en Balaídos. ¿Cómo solucionarlo?: “Si lo supiéramos sería sencillo. No creo que sea por ganas, por energía, motivación, de los futbolistas. Lo intentan. Da la sensación de que necesitamos ir en desventaja para dar el paso de ser protagonistas, y tiene más que ver con eso que con estar concentrado o salir enchufados. Lo tenemos que corregir y tratar de asumir ese reto desde el minuto cero”.

El caso es que su equipo no gana: “Haber jugado tres partidos de Liga y no haber ganado, a nosotros que esperábamos tener más puntos, es una desilusión. Puedo mirarlo de otra manera, no hemos perdido, hemos jugado dos partidos de visitante en desventaja. El domingo tendremos oportunidad en en nuestra casa, ante nuestro público, de poder ganar”.