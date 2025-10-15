El mensaje que quiere mandarle el Betis al Villarreal

El partido que afrontará el Real Betis Balompié este próximo sábado en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal no es un partido cualquiera. Como ya ha repetido Manuel Pellegrini prácticamente en todas las ocasiones en las que los verdiblancos se han medido al submarino amarillo, es un partido de seis puntos. Los tres que aspiras a sumar en tu cuenta particular y los tres que le descuentas en las arcas del otro equipo, o al menos que impides que sume. Además, restando todavía un partido de vuelta que hipotéticamente podría acabar en igualdad, tener ese plus del primer resultado puede marcar la diferencia a final de temporada entre estar presente en una competición o en otra.

La importancia que toma el duelo y sobre todo las posibles consecuencias se miran más a medio y largo plazo que simplemente a la imagen de la clasificación tras el cierre de la próxima jornada. A partir de aquí, el análisis que tiene el partido de este fin de semana ante el equipo de Marcelino García Toral para los heliopolitanos gira también en torno a un claro mensaje que se le mandaría al Villarreal (en lenguaje competitivo y futbolístico).

Manuel Pellegrini dialoga con Marcelino García Toral en la visita del Betis al Villarreal la pasada campaña. / Europa Press / AFP7

Un doble mensaje si se consigue el triunfo

Por un lado, sería la tercera ocasión en la que de forma consecutiva el Betis de Manuel Pellegrini conseguiría una victoria en tierras amarillas, por lo que sería una demostración más de que el conjunto verdiblanco le tendría tomada la medida a su rival en la visita a La Cerámica. También sería el cuarto viaje consecutivo a este estadio en el que los verdiblancos no cosecharían una derrota con la sensación de superación que eso impondría en su rival. En una carrera a largo plazo y de fondo como es la pelea por la Champions en LaLiga EA Sports, este aspecto podría ser diferencial en los momentos de presión.

Y si este mensaje a largo plazo es importante y podría provocar problemas y nerviosismo en el Villarreal, también lo es el mensaje a nivel individual. En el uno contra uno. Demostrarle nuevamente al submarino amarillo que a pesar de la altísima inversión en fichajes, la idea preconcebida que hay instaurada en muchos aficionados de que un equipo es muy superior al otro y que en Villarreal están un paso por encima, en el enfrentamiento directo las cosas no son nada fáciles con el Betis. Una victoria de los heliopolitanos, por tanto, sería un gran golpe encima de la mesa.

Johnny protege el balón ante Julián Álvarez en el último Atlético-Betis. / Mariscal / Efe

Un mensaje que podría extenderse en el tiempo

Y es que ese mensaje de poderío podría extenderse en el tiempo por parte del Betis. Sumar tres puntos en La Cerámica y colocarse como tercer clasificado de LaLiga EA Sports sería un golpe contundente, que no definitivo. Pero hacer aún mejores esos tres puntos con otro resultado positivo ante el Atlético de Madrid colocaría al conjunto bético como candidato prioritario a conseguir una plaza Champions a final de temporada.

Los del Cholo no han comenzado bien el curso, y además representan otro rival más que directo por la Liga de Campeones. Un triunfo ante los colchoneros colocarían a los de Pellegrini en un avión emocional que puede catapultarles en la clasificación de cara a este tramo final de 2025.