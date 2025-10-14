Valentín Gómez desvela la realidad de lo que le ocurrió antes de fichar por el Betis

Uno de los aspectos que más preocupaban a la afición del Real Betis Balompié cuando se produjo el fichaje de Valentín Gómez por el conjunto verdiblanco fue, sin duda, esa supuesta lesión de rodilla que había tenido y que había provocado que no pasase reconocimientos médicos anteriores en otras intentonas de abandonar Vélez Sarsfield. El pasado 25 de julio este diario explicaba que el futbolista argentino nunca había tenido problemas de rodilla y que toda la información que había salido al respecto no se correspondía con la realidad. Este martes, en una entrevista con los compañeros de El Desmarque, el que ven en Argentina como uno de los mejores defensores jóvenes del país ha admitido esta información que contó en su día Diario de Sevilla.

"Creo que ya lo dije en su momento. Yo nunca tuve problemas con la rodilla. Es decir, nunca me perdí algún partido por ese tema. Entonces, sinceramente, no sé qué trasfondo hubo en esa operación que no salió. Verdaderamente, no estoy al tanto de lo que ocurrió, pero bueno, yo cuando volví de esa frustración, por así decirlo, seguí entrenando con normalidad, jugué todos los partidos, no me perdí ninguno. No sé bien qué fue lo que ocurrió, pero bueno, ayudó para que hoy esté aquí", admitía el central bético.

Valentín Gómez en el encuentro europeo ante el Nottingham Forest / EP

Un futbolista con mucha polivalencia

La apuesta del Betis por Valentín Gómez entraña muy poco riesgo (entendiendo las cantidades que se manejan hoy en el mundo del fútbol) y muchísimas probabilidades de sacar un alto beneficio económico por un futbolista que crece a cada momento que pasa. Ya está desde hace muchos años en el radar de poderosos equipos europeos y además se está convirtiendo en un polivalente activo que puede funcionar en varias zonas del campo gracias a sus condiciones.

Así vivió su debut, como pivote, con Manuel Pellegrini: "Bueno, te podrás imaginar que cuando llego y me dicen que voy a entrar de cinco (se ríe). No le iba a decir nada, estaba más que feliz de debutar y tratar de ayudar al equipo. Ya he jugado de lateral izquierdo, entonces es un puesto que más o menos conozco, si bien hacía mucho que no lo hacía y mi posición natural es central. Siempre que el equipo necesite una mano en cualquier situación del campo, trataré de ayudar desde el lugar que me toque".

Valentín Gómez en su estreno oficial en el Betis / Antonio Pizarro

La Champions e Isco, dos temas llamativos

"Sí, sin duda. Es algo que también me sorprendió porque un jugador de esa talla mundial que corra tanto, que sea el primero en presionar, que es el primero en esforzarse... la verdad es algo que es digno de admirar porque creo que es el que marca el camino y todos vamos atrás de él. Entonces si él hace eso, ¿cómo no lo vamos a hacer el resto?", comentaba el argentino sobre el capitán, que cuando regrese será parte activa e importantísima en esa intentona por regresar a la Champions.

"El objetivo del equipo es intentar ser dominante en todos los partidos, dominar al rival desde la posesión y obviamente pelear lo más arriba que se pueda. Yo llegué relativamente hace poco, no sé la verdad cómo eran años anteriores, pero sí, hay una ambición y un deseo de todos de jugar la Champions. Si se logra, ojalá y si no, bien como dijiste, no sería un fracaso seguir jugando otras competiciones", comentaba sobre la máxima competición de clubes.