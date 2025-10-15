Fajardo y Pellegrini planean un fichaje para el Betis: la segunda lectura respecto al futuro del chileno

El Real Betis Balompié se encuentra inmerso en los últimos coletazos del segundo parón de selecciones del curso y a punto de comenzar un Tourmalet complicadísimo de partidos que se iniciará con dos compromisos ligueros y uno europeo. De hecho, los dos siguientes rivales del conjunto verdiblanco en la competición local son Villarreal y Atlético de Madrid, dos rivales directos para uno de los dos puestos de Champions League que parece que pueden estar en juego de cara a final de temporada. Pero durante todos estos meses en los que la ventana de traspasos está cerrada, la dirección deportiva del Betis ya trabaja en distintos perfiles en los que poder invertir para mejorar la plantilla que a día de hoy tiene a su disposición Manuel Pellegrini.

De hecho, recientemente los medios oficiales del club verdiblanco han hecho un reportaje que muestra todos los detalles de la forma de trabajar de la secretaría técnica y el equipo de scouting. En su explicación, Manu Fajardo ha dejado algunas píldoras de lo que puede ocurrir próximamente en los mercados.

Manu Fajardo, en su despacho en la Ciudad Deportiva Luis del Sol durante una entrevista a este periódico. / Juan Carlos Vázquez

Planean un fichaje y el asunto lateral zurdo

Uno de los temas en los que no profundizó pero que sí reparó el director deportivo es en la búsqueda de un lateral zurdo. Puso este ejemplo en varias ocasiones para hablar de la búsqueda de nuevos activos. "Dejamos de repartir un scout para cada liga. Repartimos tareas semanalmente y adjudicamos a cada uno una batería de 25 jugadores de los que deben hacer informes. Que cada scout tenga un conocimiento amplio de todos los mercados. Así controlamos muchísima más información y la ordenamos mejor. Me siento con Andrés y Álvaro, veo qué cinco laterales izquierdos se marcaron como prioridad, qué lateral repite en cada informe, qué perfiles tienen posibilidad de rendimiento inmediato, cuáles a medio plazo, en qué talentos de segundas ligas podemos anticiparnos a la competencia... Cuando todo eso entra en la coctelera, hablamos con Ramón Alarcón y proponemos el fichaje", explicaba.

De hecho, según ha podido consultar con varias fuentes Diario de Sevilla, esto es más que un ejemplo. En La Palmera son conscientes de que Ricardo Rodríguez termina contrato en 2026 y ese rastreo del mercado en la posición de lateral zurdo es uno de los más intensos de la plantilla, tanto por si hay algún movimiento con el Suizo en enero para tratar de sacar algo de dinero como mirando más de cara al verano de 2026 cuando este se marche.

Pellegrini, durante una rueda de prensa en la Europa League en la presente temporada. / Julio Muñoz / Efe

Planea un fichaje con Pellegrini y la segunda lectura que tiene esto

De hecho, en una de sus intervenciones reconoció que ha hablado recientemente con el técnico chileno, proponiéndole un nombre al que cada vez ve más preparado para vestir la verdiblanca: "Las relaciones iguales en estas alturas de campeonato igual no están tan enfocadas al mercado, pero en el día de hoy, por ejemplo, sí hablábamos de un perfil concreto por la mañana que a mí me empieza a parecer interesante. Él lo va viendo, me da feedback, me da su opinión".

Aunque pueda parecer algo totalmente normal que un entrenador tenga participación en la toma de decisiones de los fichajes, el hecho de que el Ingeniero lo siga siendo cuando le restan unos meses de contrato, no es un tema menor. Está siendo parte importante en la planificación no sólo del mercado de enero, sino también del próximo mercado de verano. Si Pellegrini fuese a abandonar el Betis en junio no se metería demasiado en la planificación de la próxima temporada (que en todos los equipos, sobre todo en las inversiones jóvenes, comienza con mucha antelación). Esto da a entender que en el club bético sigue estando la idea de continuar de la mano con su actual entrenador y próximamente deberían aparecer más novedades respecto a una ampliación de contrato.